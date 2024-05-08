Продавав неіснуючі дрова: житель Тернопільщини ошукав людей на понад 150 тис. грн

Зловмисник представлявся працівником лісгоспу та пропонував людям дрова за заниженими цінами. Брав гроші за товар і зникав. Загалом аферист ошукав потерпілих на понад 150 тисяч гривень.

До співробітників відділення поліції №2 м.Бучач почали надходити повідомлення від місцевих жителів про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа їхніми грошима. У всіх випадках схема була схожа: людям обіцяли привезти дрова, коли довірливі клієнти перераховували кошти, «продавець» переставав виходити на зв’язок. Сума збитків у кожному випадку була різна – від 2 500 до 15 тисяч гривень.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочинів причетний 32-річний житель Тернопільського району. Афери він вчиняв, перебуваючи на випробувальному терміні за незаконну порубку лісу.

Наразі поліцейські встановили 8 осіб, яких ошукав фігурант. Проте припускають, що потерпілих може бути значно більше. Слідчо-оперативні заходи тривають.

Жителю Тернопільського району слідчі оголосили підозру за частинами 1 та 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Також суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Бучацька окружна прокуратура.