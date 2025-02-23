Про ферму печериць на Тернопільщині розповіли у Forbes

Український Forbes розповів про успіх Fungi Farm – найбільшої ферми печериць у нашій області, виробничі потужності якої знаходяться у селах Хатки та Пронятин.

Нещодавно компанія стала переможцем «Курсу на Незалежність». Це освітньо-грантовий проєкт для підтримки українських підприємців. Він реалізується завдяки фінансовій підтримці Федерального міністерства співпраці та розвитку Німеччини, німецького банку розвитку DEG у партнерстві з агропромхолдингом «Астарта-Київ» і благодійним фондом «Повір у себе». Інвестиції в проєкт становили 4 млн євро.

Компанія отримала від проєкту грантове обладнання – паровий котел. Цей котел допомагає нам робити якісну продукцію, дезінфікувати камери, полегшує людям роботу. Завдяки гранту ми також взяли на роботу ще п’ятеро людей. Надавали перевагу ВПО, людям з інвалідністю та соціально незахищеним категоріям. Зараз у нас працює пів сотні людей, – зазначив фінансовий директор Fungi Farm Євген Саловський.

Також він розповів Forbes, як війна вплинула на розвиток бізнесу. Перед початком повномасштабного вторгнення компанія планувала виходити на експорт, але це не вдалося, тож у Fungi Farm зосередилися на внутрішньому ринку. Війна нас загальмувала в експорті, але прискорила в розвитку на всю країну.