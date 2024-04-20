Презентували книжку Любомира Крупи про Андрея Шептицького

Любомир Крупа був відомою на Тернопіллі людиною – громадським діячем, науковцем, депутатом обласної ради. Коли росія вторглася в Україну, він добровільно вступив до 105-ї бригади територіальної оборони. Загинув 23 березня 2023 року на Харківщині. Уже після його смерті рідні, друзі та однодумці зійшлися на презентацію його книги під назвою «Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця ХІХ — першої половини ХХ століття».

Народився Любомир Крупа в родині українських патріотів і також відомих у нашому краї людей – Марії та Левка Крупів 2 вересня 1975 року у селищі Велика Березовиця Тернопільського району.

У 2004 р. Любомиру Крупі присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук. Він автор 28 наукових статей, тез і публікацій.

Був викладачем Тернопільської вищої духовної семінарії імені Йосипа Сліпого, проректором «Тернопільського комерційного інституту», директором департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА, заступником голови обласної ради.

Надрукувати монографію Любомир Ількович хотів ще до того, як пішов на війну.

Як розповіла його дружина Ірина Крупа, цю монографію видали на основі кандидатської дисертації, яку пан Любомир захистив у 2003 році.

За її словами, захист дисертації не був простим. Вийти перед аудиторією науковців з комуністичним минулим і переконувати, що Шептицький був героєм, який за українську державність боровся — це «було, як махати червоною шматою у них перед очима».

Літературним впорядкуванням збірки займалася сестра Любомира, доцентка кафедри журналістики Тернопільського педуніверситету Наталія Дащенко. Вона разом з Марією та Іриною Крупами за чотири місяці підготували цю монографію.

Один із рецензентів монографії — виконувач обов’язків декана історичного факультету Тернопільського педуніверситету Володимир Кіцак. Вони з Любомиром були одногрупниками.

Примірники монографії надіслали у бібліотеки не лише області, а й України, зокрема у бібліотеку Верховної ради України, Національну бібліотеку України імені Володимира Вернадського тощо.