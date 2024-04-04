У Тернопільському медичному ліцеї відбулася афілійована (не)конференція від громадського руху EdCamp Ukraine

З приходом повномасштабної війни у всіх докорінно змінилося життя, змінилися плани, мрії, пріоритети і цінності. Що й говорити про дітей, які миттєво змушені були подорослішати. Тож тепер маємо докладати титанічних зусиль, щоб виховувати наше підростаюче покоління українців неозлобленими, з вірою в добро, з вірою у те, що лише разом, заручившись допомогою і підтримкою один одного, можна подолати будь-які труднощі.

Цього варто вчити вдома, цього неодмінно мають навчати у школах. Тож на долю сучасних учителів теж випали чималі труднощі й випробування. Освітянська спільнота вчиться, розвивається, трансформується в нових непростих реаліях.

Нещодавно випала нагода побувати на цікавому заході, який проводили у ТНВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – медичному ліцеї №15 ім. Лесі Українки» – кузні медичних світил не лише Тернопілля, а й усієї країни.

«Сьогодні у нас відбувається афілійована (не)конференція від громадського руху EdCamp Ukraine. Це спільнота відповідального вчительства. У нашому навчальному закладі нині зібралися лише ті педагоги, які хочуть якісних освітніх змін, прагнуть розвивати освіту. Ми себе називаємо «EdCamp білі ворони» – ті, які вирізняються своєю ініціативністю та креативністю», – розповіла координаторка заходу Наталя Шум’як.

В актовому залі медичного ліцею зібралися понад 250 учасників не лише з Тернополя і області, а також приїхали учителі з Полтави, Чернівців, Івано-франківська, Рівного, Вінниці. Тема заходу – це сучасна школа, виклики, перспективи, трансформації.

«Основний виклик – війна. З неабиякими труднощами, які приніс «ковід», на мою думку, ми впоралися. Сьогодні ж зіткнулися зі ще більшими випробуваннями. Та ми переконані, попри те, що в країні точиться війна, освіта не має зупинятися, освітній процес має безперебійно тривати і розвиватися. Ми, як освітяни, маємо постійно надавати якісні послуги, дуже швидко трансформуватися, адаптовуватися до нових реалій і розвиватися в ногу з часом і новими викликами», – додала пані Наталя.

До слова, EdCamp Ukraine (ГО «ЕдКемп Україна») —спільнота українських освітян, яка створена й діє за принципами всесвітнього руху EdCamp. Ініціатива EdCamp народилася у 2010 році в США як альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку освітян.

Під час (не)конференції провели три експертні паралелі. Перша – «Безпечне освітнє середовище для учасників та учасниць освітнього процесу», друга – «Індивідуальні траєкторії професійного розвитку освітянства, зважаючи на вимоги часу». І загальна учительська паралель – «Школа, яка навчається».

З привітальним словом до гостей заходу звернулася директорка школи Тетяна Солтис: «Наш заклад гостинно запросив вас на проведення (не)конференції і на короткий час стане платформою для наших емоцій, вражень та перетворень. Усі ми – активні, креативні педагоги, які не тільки прагнуть змін в освіті, а й щоразу змінюються, трансформують свою педагогічну діяльність до викликів сьогодення. Кожен із нас – це особлива людина, яку можна назвати універсальним солдатом. Ми навчаємо, підтримуємо, допомагаємо, розуміємо, а іноді й втираємо сльози. Наша зустріч – це обмін думками, здобуття нового досвіду, враження, які згодом стануть інструментом для роботи».

Вчителів можна порівняти з садівниками. Вони теж сіють насінини добра, мудрості, любові, плекають їх в учнях, вирощують, щоб у майбутньому дали дуже хороші результати для розбудови і розквіту України.

«Наше поважне вчительство, найцінніший ресурс національної освіти – це безпосередньо ви і ваші діти. Ніхто з нас й подумати не міг, що ми стикнемося із такими труднощами. Ці виклики неабияк впливають на наше ментальне здоров’я, емоції. Щоразу у нас з’являються відчуття страху, відчаю, чогось неочікуваного. Упевнена, що сьогодні ми знайдемо відповіді на чимало запитань, поділимося один з одним своїм педагогічним досвідом. Зокрема, знаю, що у цьому навчальному закладі, який нас гостинно зібрав, працює команда справжніх фахівців, які допоможуть нам знайти вихід із кризових ситуацій. Адже треба дбати про своє ментальне здоров’я, пам’ятати, для кого в цьому світі ми живемо, працювати з любов’ю», – звернулася до освітян Галина Литвинюк, докторка філософії, директорка комунального методичного центру науково-освітніх інновацій.

До слова, ТНВК №15 завжди йде у ногу з часом. Там працює потужний, мотивований шкільний парламент, учні активно переймають передовий досвід, беруть участь у різноманітних не лише всеукраїнських, а й міжнародних освітніх програмах, олімпіадах. У школі активно діє волонтерський рух. Пліч-о-пліч діти разом із вчителями працюють задля світлого майбутнього України.