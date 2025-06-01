Презентували книгу про один із найстаріших храмів Тернополя

25 травня у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Тернополі відбулася презентація книги отця-доктора Віталія Козака «Монастирська церква. До історії давньої Тернопільської парафії» (Тернопіль: Джура, 2025. – 232 с.). Науково-популярне видання присвячене історії одного з найстаріших храмів Тернополя. Автор дослідив минуле парафії від часу заснування монастиря у XVII столітті та побудови дерев’яного храму на Микулинецькому передмісті.

На основі метричних книг храму Успіння та церкви Різдва Христового вперше висвітлено життя парафіяльної спільноти у період з 1744 по 1796 роки. Аналізуючи шематизми, отець Віталій розкрив діяльність душпастирів, які в різні часи очолювали парафію: о. Михайла Білинського, о. Василя Фортуни, о. Володимира Громницького. Значну частину книжки присвячено місійній праці редемптористів у Тернополі, заснуванню ними монастиря, а також внеску у перебудову храму Успіння та його мистецьке оформлення.

У книжці представлено трагічну сторінку історії: знищення храму та переслідування його священнослужителів радянською владою. Після падіння комуністичного режиму в 1990-х роках розпочалося відродження святині: її відбудова, оновлення парафії, відродження чернечого життя редемптористів. Автор подає докладний опис культурно-мистецького спадку храму, зокрема Чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, Ікони Успення Пресвятої Богородиці та інших святинь. Видання щедро ілюстроване рідкісними фотографіями з архіву парафії та приватних збірок парафіян, що надає книжці особливої документальної цінності.

Про роботу над книгою поділився історик Володимир Мороз, який був науковим редактором видання: «Це був один із найпростіших проєктів, бо з автором легко працювати. Отець Віталій – зрілий дослідник, який починає працю з джерел, і водночас дбає про зрозумілість викладу для читача. Він використав широкий спектр джерел – державні та церковні архіви, приватні колекції, музейні фотофонди. Книга написана так, що кожен зможе знайти в ній себе. Це не просто історія будівлі чи структури – це історія живої громади. І це найцінніше. Бо коли книжка веде до людей – з нею хочеться працювати».

У книзі представлено такі тематичні розділи, як: «Побудова першого храму Успіння», «Монастир у XVIII столітті», «Сестринство Монастирського храму», «Об’єднана Тернопільська парафія», «Під російським пануванням (1809–1815)», «Парафія під управлінням о. Михайла Білинського (1822–1865)», «Побудова нового кам’яного храму», «Монастир редемптористів», «Час радянських переслідувань», «Знищення храму Успіння (1962)», «Культурно-мистецький спадок», «Відбудова храму (1990-ті)» та інші. Структура видання дозволяє читачеві простежити безперервність традиції тернопільської громади, її боротьбу, втрати та воскресіння.

Отець Віталій докладно розповів про етапи праці над монографією, поділився цікавими історичними фактами, які були здобуті у ході пошуків та праці з документами.

«Це також науково-популярне видання, все ж таки ми утримувалися від такої стислої науковості, щоб зробити цю книгу більш доступною ширшому колу читачів. Отже, книга не лише для науковців, але й для пересічних тернополян, парафіян», – розповів Віталій Козак.

Друга презентація видання запланована на початок червня у краєзнавчому музеї.