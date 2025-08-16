Преображення Господнього у прощі та візитаціях: Єпархіальна проща до Марійського відпустового місця Савелівка 

Вже традиційно в часі святкування величного свята Переображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа до Марійського відпустового місця Савелівка відбувається єпархіальна проща Бучацької єпархії «За справедливий мир і спокій в Україні».

Проща розпочалася в храмі Воздвиження Чесного Хреста Господнього м. Монастириська, де отці Монастириського деканату благословили усіх прочан на добру дорогу до відпустового місця. Відтак розпочався похід з чудотворною іконою, який супроводжувався молитвою на вервиці, під мелодії народного аматорського духового оркестру «Доля» Великоберезовицького будинку культури, співу братів Чортківської дяківсько-катехитичної академії ім. свщмч. Г. Хомишина.

Після прибуття прочан до храму с. Савелівка розпочався Чин Вечірні, а відтак зустріч преосвященних владик. Цьогоріч до відпустового місця завітав преосвященний владика, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Володимир Фірман, який разом з преосвященним владикою, єпархом Бучацьким ЧСВВ Дмитром Григораком та духровенством творили спільну молитву за мир і спокій в Україні під час архиєрейської Божественної Літургії. Своїм співом моління супроводжували студенти Чортківської дяківсько-катехитичної академії ім. свщмч. Г. Хомишина під керівництвом викладача Володимира Корчака.

Після завершення архиєрейського богослужіння преосвященний владика Дмитро привітав прочан, духовенство та усіх, хто прибув до чудотворного місця. Після спільної молитви «Боже великий, єдиний» відбулося освячення фруктів. Урочистою подією прощі стало нагородження пароха храму в Савелівці о. Степана Попроцького правом носіння набедреника та благословення подячною грамотою. Отець Степан в свою чергу подякував владиці Дмитру за високу церковну нагороду та визнання своїх трудів на славу Божу та для добра відпустового місця. Також словами вдячності та грамотами були нагороджені жертводавці та меценати, які спричиняються до розбудови відпустового центру.

Після завершення освячення та подяк відбувся похід усіх вірних під супровід духовного співу та гри духового оркестру до джерела, біля якого було відслуженого молебень до Пресвятої Богородиці та Чин малого водосвяття. На завершення духовних урочистостей прощі усіх присутніх було окроплено свяченою водою.

Візитації

6 серпня митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор з архієрейським візитом відвідав Збаразьке благочиння. У храмі Преображення Господнього у селі Гніздичному Високопреосвященнійший владика звершив Божественну літургію з нагоди престольного свята.

Високопреосвященнійшому владиці співслужив настоятель храму, Збаразький благочинний протоієрей Іван Лесик і запрошене духовенство.

По завершенні Літургії відбувся хресний хід довкола храму з окропленням вірних святою водою.

Наприкінці урочистого богослужіння архієрей прочитав молитви на благословення винограду й інших плодів та окропив приношення вірян освяченою водою.

У велике свято Переображення Господнього владика Володимир Фірман відвідав однойменну парафію у селі Байківці (хутір Гаї Чумакові). З нагоди храмового празника та 10-річного ювілею цієї парафії владика очолив там Божественну Літургію.

На завершення Літургії владика Володимир висловив щиру вдячність усім парафіянам за їхні щирі та небайдужі серця, адже парафія активно залучена до життя Архиєпархії. Окремо згадав про вклад вірних у волонтерські ініціативи, зокрема підтримку нашого війська, й поділився трепетними історіями з власних поїздок на фронт. Слова подяки також лунали для адміністратора парафії о. Володимира Бельзецького, який трудиться у храмі та гуртує людей. А він у свою чергу подякував владиці за чудову нагоду молитися разом і скріплюватися у вірі. А також висловив вдячність усім отцям, які в цей день співслужили.

Опісля всі присутні взяли участь у Водосвятті й освяченні першоплодів.

Окрім того владика Володимир Фірман 10 серпня освятив іконостас і кивот на парафії св. апостола юди тадея в місті Тернополі. Святу Літургію з цієї нагоди очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Володимир Фірман. Із архиєреєм співслужили адміністратор парафії о. Тарас Римар, ректор Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого о. Іван Римар та сотрудник парафії о. Сергій Бербеничук.