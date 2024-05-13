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На Тернопільщині нетверезий тракторист скоїв ДТП: пасажир помер на місці

13.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Оперативно

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Нещастя трапилося у селі Миролюбівка, що на Теребовлянщині. Водій сів за кермо трактора “Білорусь” у нетверезому стані. Не впорався з керуванням,  унаслідок чого  трактор перекинувся.

У салоні трактора був 45-річний пасажир. Чоловік, від отриманих у результаті ДТП травм, загинув на місці. А ось водій з різного роду травмами потрапив до лікарні.

У поліції повідомили, що горе-тракториста затримали відповідно до частини 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

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Теги: алкоголь, смертельна ДТП, тракторист

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