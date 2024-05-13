На Тернопільщині нетверезий тракторист скоїв ДТП: пасажир помер на місці

Нещастя трапилося у селі Миролюбівка, що на Теребовлянщині. Водій сів за кермо трактора “Білорусь” у нетверезому стані. Не впорався з керуванням, унаслідок чого трактор перекинувся.

У салоні трактора був 45-річний пасажир. Чоловік, від отриманих у результаті ДТП травм, загинув на місці. А ось водій з різного роду травмами потрапив до лікарні.

У поліції повідомили, що горе-тракториста затримали відповідно до частини 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.