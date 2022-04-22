Поліцейські члени добровольчих формувань та військовослужбовці будуть залучені до охорони громадського правопорядку під час Великодніх богослужінь 23 та 24 квітня. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Тернопільщини.

Загалом будуть залучені 700 людей, половина з них – поліцейські, ще триста членів добровольчих формувань та 70 військовослужбовців ЗСУ. Ще понад 20 співробітників підрозділів особливого призначення перебуватимуть у резерві.

У зв’язку з воєнним станом в Україні, а також із запровадженням комендантської години, яка, згідно з рішенням Тернопільської військово-цивільної адміністрації в нашій області триває з 23 до 05 години, богослужіння та освячення великодніх страв відбуватимуться відповідно до цих вимог. Також жителі області можуть дослухатися до закликів Міністерство культури та інформаційної політики України і брати участь у літургіях онлайн, не виходячи з дому. Як йдеться у повідомленні міністерства, є ймовірність того, що російські війська можуть обстрілювати церкви під час масових богослужінь, – кажуть правоохоронці.

Джерело: Терен