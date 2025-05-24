Правоохоронці Тернопільщини ефективно протидіють схемам ухилення від мобілізації

У Тернопільській області СБУ, поліція та ДБР активно викривають схеми, які допомагають військовозобов’язаним “відкосити” від армії чи виїхати за кордон. Правоохоронці працюють злагоджено, і жодна хитра схема не залишається без їхньої уваги.

Лише протягом квітня-травня цього року було виявлено та затримано наступних «схемщиків», які вирішили заробити на т.зв. «ухилянтах»:

1. Поліцейський і довідка

У Тернополі один патрульний, який раніше працював у ТЦК, пропонував за $17,500 зробити довідку про непридатність до служби. Його спіймали, коли брав гроші. Справу передали до суду за статтею про зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

2. Фальшиві медичні висновки

Група людей, серед яких були працівники МВС і ТЦК, за $5,500 оформлювала фіктивні документи про непридатність до служби. Організатора затримали прямо під час передачі паперів. Йому загрожує покарання за статтею про хабарництво (ч. 3 ст. 368 КК України).

3. Схема в Кременецькому районі

Мешканець Кременеччини за $14,000 робив довідки про непридатність, які дозволяли виїжджати за кордон. Його затримали, коли він брав гроші. Йому висунули підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

4. Переправлення до Румунії

Житель Бучацького району за $12,600 обіцяв переправити людей до Румунії через Чернівецьку область, минаючи пункти пропуску. Його спіймали після отримання $5,100. Справу відкрили за статтею про незаконне переправлення осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

5. Дорога через Закарпаття

31-річний тернополянин за $9,000 возив людей до Закарпатської області, показуючи, як обійти пункти пропуску. Його затримали під час однієї з таких поїздок. Підозра за статтею про незаконне переправлення (ч. 3 ст. 332 КК України).

6. Гра з системою “Шлях”

Підприємець із Тернополя за $6,500 вносив фальшиві дані в систему “Шлях”, видаючи ухилянтів за водіїв міжнародних перевезень. Його викрили, і зараз перевіряють інші схожі випадки. Підозра за статтею про незаконне переправлення (ч. 3 ст. 332 КК України).

Як це влаштовано і що за це буває:

Зловмисники вигадують різні способи: фальшивки медичних довідок, махінації з даними ТЦК, організація “подорожей” через кордон. Ціни за такі послуги стартують від $5,500 і доходять до $17,500. Але правоохоронці не дрімають: вони ловлять організаторів на гарячому, проводять обшуки і вручають підозри. Усім, хто попався, загрожує від 7 до 9 років в’язниці, а декому ще й конфіскація майна.

Завдяки чіткій роботі СБУ, поліції, ДБР і прокуратури в Тернопільській області вже закрили багато таких схем. Ці операції показують, що правоохоронці вміють боротися з корупцією і зміцнюють обороноздатність країни. Розслідування тривають, щоб знайти всіх причетних і викрити нові випадки. У Тернополі ясно одне: від мобілізації не сховаєшся.