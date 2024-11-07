Правоохоронці розпочали розслідування за фактами насильницьких дій в одному зі спецзакладів Тернопільщини

Порушення виявили за результатами візиту до закладу представниці Уповноваженого з прав дитини.

Про це повідомили в телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора.

За результатами моніторингового візиту представниці Уповноваженого з прав дитини до однієї зі спеціальних шкіл регіону виявлено факти порушення прав дітей, зокрема вчинення насильницьких дій щодо вихованців.

За цими фактами ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за статтями про неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад та сексуальне насильство.

Також правоохоронці розслідують зловживання службовим становищем із метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання свого службового становища всупереч інтересам служби.