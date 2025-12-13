ПрАТ “Тернопільміськгаз” застерігає щодо незаконного підключення до системи газопостачання

Незаконне підключення до газу – це не жарт! Про це та більше повідомляють у ПрАТ “Тернопільміськгаз”.

Під час проведення робіт з обстеження систем газопостачання, протягом року, фахівцями ПрАТ “Тернопільміськгаз” виявлено 82 втручань, несанкціоновані врізки споживачів, – нелегальних приєднань до газопроводів. Сума штрафних санкцій складає 4,6 млн.грн.

Несанкціоноване втручання в роботу газової системи через приєднання самовільного газопроводу називають врізками.

Зазвичай недобросовісні споживачі його приварюють або врізають у газорозподільчу систему внутрішнього газопостачання. При цьому, комерційний вузол цей газ не обліковує. Таке втручання в роботу системи призводить до викривлення даних обліку природного газу, що дозволяє споживачам здійснювати крадіжку газу. Порушуючи правила безпеки систем газопостачання, що призводить до витоку газу, зазвичай роблять необізнані люди. Це є реальною загрозою для життя!

За допомогою спеціального обладнання , що дозволяє обстежити внутрішню частину газопроводів, фахівці можуть виявити несанкціоновані подібні втручання. Ознаки втручання в побутові лічильники виявляються при проведенні контрольного зняття показу лічильника. Також під час зовнішнього огляду лічильника, виявляються втручання – фарбування приладу або якщо до нього доєднані сторонні предмети, наявність подряпин, пошкодження пломб.

Пам’ятайте: життя – найцінніше, що маємо! Тримаймо його у безпеці!