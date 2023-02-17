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Повертаємось туди, де все починалося в 2014 році: легендарний військовий з Тернопільщини про перехід в інший батальйон

17.02.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини, Війна з рф

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Легендарний військовий з міста Хоростків, що на Тернопільщині, Віталій Марків розповів, про перехід до іншого батальйону та про сьогоднішній перебіг війни. 

“Зміни, це завжди важко і навіть страшно, багато думок і питань, на які відразу неможливо отримати відповідь. Важко, залишати рідну військову частину, яка для нас була домівкою 27 Печерська бригада Національної гвардії України , тут ми провели понад 9 років, довгого бойового шляху, де були успіхи і втрати. Ця частина залишаться назавжди для нас рідною”, – відзначив Віталій Марків. 

За словами військового, сьогодні важко, бо повертаютьсь туди де все починалося в буремному 2014 році прямо з Майдану.

“Багато з тих хто з нами розпочав цей шлях, вже немає, але вони навіки в строю і Перемогу ми обов’язково здобудемо. Страшно, бо все нове і як воно там буде, ми скоро дізнаємось, – зауважив Марків. – Але зміни відкривають нові горизонти, навчання і боєзлагодність, де потрібно проявити себе, навчитися чогось нового, вийти з зони комфорту і розкрити свій потенціал. Впевнений що все буде добре і ми з попутним вітром у спину здолаємо всі труднощі і страх невідомості, ми не зупинимось і наш батальйон Батальйон імені генерала Кульчицького звільнимо Україну від рашистської нечисті”.

Можливо, це чорно-біле зображення 1 особа та борода

Джерело: Тернополянни

Теги: Віталій Марків

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