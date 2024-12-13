Потрібно підживити домашнім добривом: спатифілум цвістиме увесь рік

Спатифілум, також відомий як мирна лілія або жіноче щастя, користується великою популярністю завдяки своєму яскравому зеленому листю та білим квітам. Проте часом від рослини важко добитися цвітіння. Яким домашнім добривом підживити спатифілум, щоб це виправити, пише Еxpress.

Загальна рекомендація полягає у тому, що варто підживлювати рослини кожні два-три поливи навесні та влітку, а з настанням осені зменшити цю частоту до одного разу на чотири поливи. Все залежить від стану спатифілума: якщо він активно росте, можна збільшити кількість підживлень.

Бананове добриво дає багато калію рослині та допомагає цвісти протягом всього року. Існує кілька способів його приготування. Бананову шкірку можна просто замочити або відварити.

Для замочування наріжте шкірку на маленькі шматочки і залиште у воді на тиждень, періодично помішуючи, щоб краще вивільнити поживні речовини.

Коли настане час підживити спатифілум, розведіть бананову воду пʼятьма частинами звичайної води і полийте нею свою квітку. Цей метод можна застосовувати щотижня під час періоду цвітіння і рідше взимку. Переконайтеся, що верхній шар ґрунту сухий перед поливом спатифілума в холодні місяці.

Другий спосіб підживлення – відваріть бананову шкірку у воді протягом 15 хвилин, а потім дайте їй охолонути. Охолодженою водою можна поливати рослини.