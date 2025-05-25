Постраждало 7 багатоповерхівок та 10 підприємств: наслідки нічного удару по Тернополю

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла на одному з промислових підприємств у Тернополі через нічну атаку ворога. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено 68 рятувальників та 16 одиниць техніки.

За попередніми даними, зафіксовано пошкодження 7 багатоквартирних житлових будинків та 10 підприємств. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

На місці працює комісія, яка проводить обстеження всіх пошкоджень у будинках поруч.

Як повідомив міський голова Сергій Надал, міська рада компенсує збитки сімʼям, чиї квартири пошкоджені вибухом ракети. Аби подати заявку на відшкодування, слід зателефонувати на гарячу лінію міської ради 1580 або +380674472919.