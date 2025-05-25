Тернопіль у вогні: російська ракета влучила у промислове підприємство міста

У Тернополі під час нічної російської атаки ворожа ракета влучила у будівлю промислового підприємства, виникла пожежа на площі 1000 кв.м.
Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.
“Під час нічної ворожої атаки о 02:56 у м. Тернопіль (промзона) внаслідок влучання попередньо крилатої ракети “Калібр” частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загорянням. Спостерігається горіння в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв.м. Гасіння пожежі триває”, — ідеться у дописі.
Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території.
Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проведення обстежень пошкоджень, завданих інфраструктурі та громадянам, залучені спеціалізовані служби. Інформація про потерпілих не надходила.
У ніч на 25 травня Росія завдала наймасованішого ударі по Україні, застосувавши майже 300 засобів повітряного ураження. У ДСНС повідомили, що унаслідок нічної масованої ворожої атаки у Житомирській області загинули 3 дитини. Станом на ранок відомо про наслідки у Києві й Київській області, Миколаєві, Харкові.
Сили ППО знищили 45 російських ракет та 266 ворожих безпілотників.
“Росія замість припинення вогню здійснює нові масштабні атаки. Світ має врешті побачити справжні наміри Росії — не домовлятися, а вбивати й тероризувати. Ми не маємо права звикати до втрат. У відповідь на цей терор весь цивілізований світ має об’єднатися й зупинити його. Бо щоденна пасивність — це зелене світло для нових злочинів”, зазначив Омбудсман Дмитро Лубінець.