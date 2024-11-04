Посівний календар незамінний для будь-якого городника. Він назве родючі та неродючі для посівів дні на основі фази Місяця і знака Зодіаку, в якому він перебуває.

Посівний календар на листопад 2024 року – родючі та невдалі дні

Місячний посівний календар визначає неврожайними дні, коли Місяць входить у знаки Овна, Лева, Стрільця і Діви. Також не підходять для роботи на городі фази повного місяця і молодика. У ці дні рослини стають вразливими до будь-якого втручання.

Найсприятливішими для посівів днями листопада будуть 4-7, 11-14, 19, 25, 28 число.

Неврожайні дні для посадок – це 1-3, 8, 15-18, 22-23, 27, 30 число.

Також на життєдіяльність рослин впливають місячні фази. Місяць, що зростає, триває з 2 по 14 число – цей період підходить для посадки і пересадки. Саджанці легко приживаються, а рани на коренях швидко загояться.

Місяць, що спадає, буде з 17 по 30 листопада. У цей проміжок можна обрізати рослини, заготовлювати живці, знімати кору – загалом, працювати з наземною частиною.

Що і коли садити в листопаді

Наприкінці осені ще можна посіяти озимі овочі та злакові, посадити багаторічні квіти та саджанці дерев, зелень. А в теплиці можна вирощувати що завгодно. Список того, що садити в листопаді на городі та клумбі, досить великий

Посівний календар на листопад рекомендує такі дати для посіву різних культур:

озимі культури – 3-10, 12, 14, 19-21 листопада;

зелень, прянощі, салати – 2-14, 19, 22 листопада;

саджанці дерев і чагарників – 5-7, 11-14, 24-25 листопада;

квіти – 4-7, 10-11,14, 19-25 листопада;

тепличні овочі – 18-25, 28-29 листопада.

Ці дати найсприятливіші для посіву і пересадки зазначених культур.

Що робити на городі в листопаді

Цього місяця головною турботою дачників стає укриття рослин на зиму. Від морозів захищають багаторічні квіти, молоді дерева і чагарники. Якщо на ділянці росте культура, нетипова для України (наприклад, персик), то її потрібно захистити незалежно від віку. Також для захисту ґрунту від заморозків варто замульчувати грядки.

У листопаді закінчується збір урожаю. Зібрані для посіву наступного року цибулини і насіння варто перекласти в чисте прохолодне місце.

У саду побіліть дерева та обприскайте від шкідників. Зробіть санітарну обрізку. Займіться збором живців для щеплення.

Наприкінці місяця, коли вже випаде сніг, проведіть снігозатримання на городі.