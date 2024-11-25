Посівний календар на листопад 2024: що слід встигнути зробити на ділянці до кінця місяця

Листопад – не дуже завантажений місяць для дачників. Головною турботою городників стає підготовка ділянки до зимівлі. Посівний календар незамінний для будь-якого власника ділянки, адже назве врожайні дні та попередить про неродючі дати на основі фази Місяця і знака Зодіаку, в якому він перебуває.

Грамотно розпланована робота гарантує успішну перезимівлю і багатий урожай рослин, зазначає УНІАН.

Посівний календар в кінці листопада 2024 року – родючі та невдалі дні

У місячному посівному календарі неврожайними вважаються дати, коли наш супутник входить у знаки Овна, Лева, Стрільця і Діви, а також усі дні молодика і повного місяця. Вдалими для посіву визнано дні, коли Місяць входить у знаки Риби, Рака, Водолія, Козерога, Тельця.

Найсприятливішими днями для посівів днями наприкінці листопада будуть 25, 28 число.

Неврожайні дні для посадок – це 27 і 30 число.

Місяць, що спадає, буде з 17 по 30 листопада. У цей проміжок можна обрізати рослини, заготовлювати живці, знімати кору – загалом, працювати з наземною частиною.

Що і коли садити в листопаді

Наприкінці осені ще можна посіяти озимі овочі та злакові, посадити багаторічні квіти та саджанці дерев, зелень. А в теплиці можна вирощувати що завгодно. Список того, що садити в листопаді на городі та клумбі, досить великий

Посівний календар на листопад рекомендує такі дати для посіву різних культур:

саджанці дерев і чагарників – 25 листопада;

квіти – 25 листопада;

тепличні овочі – 25, 28-29 листопада.

Ці дати найсприятливіші для посіву і пересадки зазначених культур.

Що слід зробити на городі в листопаді

Головна справа на дачі в листопаді – укриття рослин на зиму. Молоді дерева і багаторічні квіти потрібно захистити від морозів. Рослини можна укутати плівкою або замульчувати ялиновими гілками. Також не забудьте посипати мульчею грядки з озимими посівами.

У листопаді добігає кінця збір врожаю. До середини місяця всі плоди зірвані, і їх пора перекласти в чисте прохолодне місце. Якщо збираєтеся наступного року висаджувати домашнє насіння або цибулини, то забезпечте правильні умови зберігання посівного матеріалу.

У саду варто побілити дерева й обприскати їх від шкідників. Зробіть санітарну обрізку хворих і зайвих гілок. Зберіть живці для щеплення. Після закінчення листопаду можна посадити саджанці ягідних чагарників і дерев.

Наприкінці місяця, коли вже випаде сніг, проведіть снігозатримання на городі.