Посівна на Тернопільщині набирає обертів

Погода цьогоріч сприяє селянам нашого краю. Дощі і плюсова температура, а загалом рання весна спонукають аграріїв вчасно засіяти ниву, аби у перспективі забезпечити продовольчу безпеку України.

Наше Тернопілля увійшло до трійки областей України за показниками посівів ярих культур.

У нашому краї насіння ярих зернових і зернобобових культур у всіх категоріях господарств уже лягло у 51 тисячу гектарів ріллі, що становить 23 відсотки до прогнозу, у тому числі ранніми зерновими зайнято 56 процентів площ.

Яру пшеницю посіяно на 76 процентах, ярий ячмінь – на 51, горох – на 86, овес – на 27, ярий ріпак – на 18, однорічні трави – на 3 процентах площ, запланованих під ці культури. Навіть розпочали сіяти цукрові буряки, що мають зайняти на Тернопіллі 24 тис га.

Під час проведення комплексу весняно-польових робіт сільськогосподарські товаровиробники усіх форм власності запланували посіяти ярі культури на площі 590,3 тис. га, що на 28,6 тис. га більше ніж минулого року. Зернові та зернобобові займуть 219,7 тис. га, соняшник – 104,2, цукрові буряки – 24,1, соя – 116,8, кормові та інші культури – 58,6, картопля – 54,7, овочі –12,2.