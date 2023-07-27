“Пошкоджене майже кожне господарство. На городах майже все знищено”: негода завдала шалених збитків мешканцям Копичинець

У Копичинецькій міській раді Чортківського району створили спеціальну комісію, яка фіксує збитки та підраховує шкоду, яку завдала приватним господарствам та комунальним установам негода 25 липня.

Про це розповів Суспільному голова Копичинецької громади Богдан Келічавий.

За його словами, в міській раді оформили понад пів тисячі заяв від людей, яким негода завдала збитків. Окрім житлових будинків, пошкоджені також будівлі комунальної власності.

“Щодо установ, то, наприклад, школа №2, там 19 вікон, в школі №1 багато також руйнувань. Будинок школяра – там весь дах розбитий, і зараз знову падає дощ. Ці наслідки ростуть. Для того, щоб говорити, скільки нам потрібно ресурсу для ліквідації, треба зафіксувати розміри завданої негодою шкоди. Зараз у районі є резерв 900 тисяч гривень. Подивимося, чи нам цього буде достатньо, чи потрібно буде шукати додаткові ресурси”, – сказав Богдан Келічавий.

Працівники місцевого комунального підприємства прибирали наслідки негоди на вулиці Шевченка в Копичинцях. Керівник підприємства Роман Бараболя показав відео, яке відзняв на телефон під час грози 25 липня.

“Буквально за 5-10 хвилин випав град місцями завбільшки, як куряче яйце. Наробило багато біди. Зокрема, в центральній частині міста познімало багато дахів. Все місто було завалене покрівлями, бляхами, перекриттями, різними будівельними матеріалами. По всьому місту поламало багато дерев. Було багато обривів ліній електропередач. Ми вчора в терміновому порядку зібрали всі екстрені служби”, – говорить Роман Бараболя.

За словами Богдана Келічавого, негода завдала шкоди також жителям сіл Копичинецької громади.

У селі Тудорів негода зачепила будинок 64-річної Надії Пришляк.

“Побило всі вікна, весь шифер, діра на дірі. І з одної сторони, і з другої. Повилітали рами з вікнами, все повністю побило, понищило. Стеля впала. Ми вже трохи винесли, бо то було вчора. Сьогодні знову ллє, страшно стояти, бо може на голову впасти”.

Загалом у Тудорові негода пошкодила 170 будинків, повідомила працівниця Копичинецької міськради Оксана Злочовська.

“На цей час ми без світла. Негода пройшла вчора ввечері. Пошкоджене майже кожне господарство. На городах майже все знищено. Дорога поруйнована, світла нема, швидко не включать, тому що стовпи попадали і дроти повідривало. Ситуація складна. Є люди, які собі вже щось підремонтовують, а є люди, які не в змозі, не мають коштів”.

Після негоди сьогодні станом на 7 годину ранку в області від електропостачання було відключено 35 населених пунктів. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора обласного департаменту житлово-комунального господарства та енергозбереження Софія Близнюк.

Найбільше вимкнень було по Гусятинському РЕМ – 17 населених пунктів, 9 населених пунктів було знеструмлено в Зборівському РЕМ, в Теребовлянському та Чортківському РЕМ без електропостачання залишилось по 4 населених пункти і 3 населених пункти – в Бучацькому РЕМ. Про це повідомляють на сторінці ВАТ “Тернопільобленерго” в соцмережі.

“Загалом унаслідок спрацьовування автоматичного захисту ліній електропередавання було знеструмлено 181 трансформаторну підстанцію. Протягом доби аварійні бригади районів електромереж проводили відновлювальні роботи на різних об’єктах області і до кінця робочого дня напругу було подано до всіх населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.

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