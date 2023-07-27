28.07.2023 05:33

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщину повертається спека

27.07.2023

Ірина Нова

94

Тернопільщина, Новини

Поширити:

Літнє тепло повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 25 тепла. А вихідними обіцяють майже спекотну погоду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині у п’ятницю спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, обійдеться без істотних опадів. 

“28 липня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13°, вдень 20 – 25°.

Рівень небезпечності – зелений (відсутній) 

29 липня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 22 – 27°.

30 липня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 13 – 18°, вдень 24 – 29°” – прогнозують синоптики.

“Обійдеться без істотних опадів. Температура повітря становитиме +20+27 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Як бачимо, за попередніми прогнозами, вихідними на Тернопільщину знову повернеться спека, а також пройдуть дощі та грози.

Теги: Тернопільщина, спека

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах