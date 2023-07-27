На Тернопільщину повертається спека

Літнє тепло повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 25 тепла. А вихідними обіцяють майже спекотну погоду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині у п’ятницю спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, обійдеться без істотних опадів.

“28 липня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13°, вдень 20 – 25°. Рівень небезпечності – зелений (відсутній) 29 липня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 22 – 27°. 30 липня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 13 – 18°, вдень 24 – 29°” – прогнозують синоптики.

“Обійдеться без істотних опадів. Температура повітря становитиме +20+27 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Як бачимо, за попередніми прогнозами, вихідними на Тернопільщину знову повернеться спека, а також пройдуть дощі та грози.