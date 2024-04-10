Посеред поля на Тернопільщині знайшли тіло чоловіка

На Тернопільщині у полі неподалік села знайшли тіло молодого чоловіка, поліцейські просять жителів області повідомити їх, якщо вони впізнають загиблого.

Чоловіку на вигляд 35-40 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, чорне короткострижене волосся, щетина та вуса рудого кольору.

На зовнішній поверхні лівої кисті, біля великого пальця татуювання, схоже на символи. На верхній частині правого плеча татуювання у вигляді троянди з наконечниками стріл.

Був одягнений у світлу кофту та штани. Біля тіла лежала чорна куртка.

Якщо ви впізнаєте загиблого, поліцейські просять телефонувати за номерами телефонів: 098-626-52-28, 068-320-42-65 або на лінію «102».