10.04.2024 23:53

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Посеред поля на Тернопільщині знайшли тіло чоловіка

10.04.2024

Ірина Нова

50

Події, Оперативно, Тернопільщина, Новини

Поширити:

На Тернопільщині у полі неподалік села знайшли тіло молодого чоловіка, поліцейські просять жителів області повідомити їх, якщо вони впізнають загиблого. 

Чоловіку на вигляд 35-40 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, чорне короткострижене волосся, щетина та вуса рудого кольору.

На зовнішній поверхні лівої кисті, біля великого пальця татуювання, схоже на символи. На верхній частині правого плеча татуювання у вигляді троянди з наконечниками стріл.

Був одягнений у світлу кофту та штани. Біля тіла лежала чорна куртка.

Якщо ви впізнаєте загиблого, поліцейські просять  телефонувати за номерами телефонів: 098-626-52-28, 068-320-42-65 або на лінію «102».

Джерело: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Теги: знайшли тіло чоловіка, Національна поліція в Тернопільській області, встановлення особи, Тернопільщина

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах