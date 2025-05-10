Посадовець тернопільського університету вимагав 1600 доларів за фіктивне працевлаштування

Керівника одного з підрозділів тернопільського вишу підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у відстрочці від мобілізації. Про це повідомили під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Слідством встановлено, що 56-річний посадовець запропонував колишньому працівнику університету, який втратив роботу і, відповідно, підстави для бронювання, працевлаштування в іншому навчальному закладі. Вартість «допомоги» він оцінив у 1600 доларів США.

Під час отримання чергової частини обумовленої суми посадовця затримали правоохоронці. Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — вимагання та одержання неправомірної вигоди для впливу на рішення уповноваженої особи.

Наразі слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми з фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних осіб задля ухилення від мобілізації.

Розслідування здійснює Тернопільське районне управління поліції за оперативного супроводу військової контррозвідки СБУ та внутрішньої безпеки Нацполіції. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.