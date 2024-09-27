Посадка цибулі на зиму: коли починати, якою має бути погода

Досвідчені дачники знають, що цибулю і часник можна посадити навесні або восени. Головне – підібрати правильний сорт, оптимальний час для посадки та дотримуватися простих правил, щоб потім отримати ранній урожай.

Цибулю на зиму в Україні садять приблизно із середини жовтня до початку листопада. Сприятливі дати для посадки можна переглянути в місячному посівному календарі.

Як правило, саджати цибулю потрібно за 30-35 днів до початку стабільних морозів. Орієнтуватися можна за температурою: якщо нижче за +5 вже кілька днів, слід починати.

Цибуля повинна відростити коріння до холодів, при цьому важливо, щоб не з’явилися паростки, адже вони замерзнуть. Якщо посадити пізно, то коріння може не встигнути розвинутися, і тоді рослина загине.

В якому місці садити цибулю на зиму?

Ділянка для посадки цибулі на зиму має бути захищена від поривів вітрів. У цієї рослини не дуже потужне коріння, тому воно потребує пухкого і родючого ґрунту. Можна перекопати ділянку із перегноєм у співвідношенні 5-6 кг на квадратний метр.

Бажано, щоб грунт був легким, оптимально дренованим, піщаним з перегноєм.

Як садити цибулю на зиму?

Викопуємо ямки і садимо цибулини вглиб на 5 см на відстані 15 см. Коли стане холодніше, можна захистити рослину мульчуванням у вигляді сухого листя. Займатися поливами після посадки не потрібно.