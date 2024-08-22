Попри заборону паломники УПЦ МП йдуть хресним ходом до Почаєва

Попри заборону паломницької ходи на Хмельниччині, прочани УПЦ (МП) йдуть хресним ходом до Почаєва. Вже третій рік поспіль прочани відверто ігнорують заборони на проведення паломницької ходи, затверджені Хмельницькою ОВА.

Про це пише сайт “Є”.

Напередодні у мережі з’явилися повідомлення про напружену ситуацію поблизу Чемерівців, де для паломників начебто заблокували рух, а на місці були присутні поліція та силові структури.

Однак, у секторі комунікації ГУ Національної поліції в Хмельницькій області зазначили, що правоохоронці лише здійснювали контроль за правопорядком під час ходи. Це є звичайною практикою під час масових зібрань.

Очільник Чемеровецької територіальної громади Олександр Собань пояснив, що паломників не пускали центром селища останні 5 років, вказуючи їм на необхідність йти в обхід.

“Ми не пускаємо їх через центр Чемерівців останні 5 років. У нас поряд є об’їзна дорога, і останні 5 років вони нею проходили. Я не маю нічого проти Бога, але я проти російської церкви”, – прокоментував він.

До слова, в однієї з учасниць перехожі помітили стрічку, схожу на георгіївську, заборонену в Україні. Натомість, прихильники УПЦ МП традиційно заявили, що це “провокація”. Ситуацію прокоментував у соцмережах перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін:

Раніше Хмельницька обласна військова адміністрація заборонила проведення будь-яких масових зібрань вірян у період з 16 до 25 серпня. Включаючи паломницьку ходу з Хмельницької області до Свято-Успенської Почаївської Лаври. Проте, як свідчать події, прочани УПЦ (МП) вирішили проігнорувати цей наказ.