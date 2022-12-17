Попереджають про сильні морози у вихідні на Тернопільщині. Як вберегтись і де можна зігрітись?

Де є пункти незламності на Тернопільщині, як вберегтись від морозу, уникнути переохолодження і обмороження, як рятуватись, якщо все ж це трапилось і куди звертатись, якщо ви поїхали з міста і застрягли у мороз на трасі в іншій області.

Відносно тепла погода наприкінці листопада – на початку грудня врятувала від трагічних наслідків. Рятувальники зафіксували єдиний випадок переохолодження на Тернопільщині, який закінчився летально. Це трапилось з 60-річним мешканцем с. Григорів Чортківського району ще наприкінці вересня. Минулого року мороз відібрав життя 4 мешканців Тернопільщини, 42 людини отримали травми через переохолодження, пише “20 хвилин”.

Мороз до -11

Проте на ці вихідні, 17-18 грудня, синоптики прогнозують суттєве зниження температури до 11 градусів морозу. У неділю, 18 грудня, температура повітря опуститься до 11 градусів морозу, повідомили у Тернопільському обласному центрі гідрометеорології.

17 грудня: Хмарно. Вночі дощ та мокрий сніг. Вдень опади переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно – західний, 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби від 4° морозу до 1° тепла.

18 грудня: Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби 6 – 11° морозу.

Рятувальники закликають у випадку похолодання дотримуватись правил поведінки в побуті, а як немає опалення, йти в центри незламності (всі адреси у Тернополі та в області — у довідці наприкінці тексту – прим. авт).

Найважче врятувати обличчя, руки й ноги

Як вберегтись від морозу, уникнути переохолодження і обмороження, як рятуватись, якщо все ж це трапилось і куди звертатись, якщо ви поїхали з міста і застрягли у мороз на трасі в іншій області.

Мінус на вулиці із сильним вітром може додати тернополянам чимало клопотів. Теплий одяг з натуральних тканин, звичайно, захищає від переохолодження. Однак, найважче врятувати обличчя, руки та ноги.

То як правильно рятуватись від переохолодження? І якими є ознаки обмороження? Запитання ми адресували до сімейного лікаря Ірини Корнієнко.

Ознаками обмороження й загального переохолодження є блідо-синюшна шкіра, а температурна, тактильна й болюча чутливість відсутні чи різко знижені, — каже медик. — При відігріванні з’являються сильні болі, почервоніння та набряк м’яких тканин. А при більш глибокому ушкодженні через 12-24 год. можлива поява пухирів із кров’янистим вмістом.

Пульс у переохолодженої людини, як правило, частий, артеріальний тиск знижений, температура тіла нижче 36° С, каже лікар.

Якщо з’явились перші ознаки, насамперед необхідно зігріти людину в теплому приміщенні, — радить Ірина Корнієнко. — Зігрівання ураженої частини тіла має бути поступовим, повільним, переважно пасивним. Неприпустимо (!) розтирати відморожені ділянки тіла руками, тканинами, спиртом і тим паче снігом! Адже це може сприяти тромбоутворенню в судинах, поглиблюючи процеси деструкції уражених тканин.

Потерпілого при загальному переохолодженні потрібно вкутати в теплу ковдру, а при обмороженні накласти на уражену частину тіла термоізолюючу ватно-марлеву пов’язку. Її застосування дозволяє в кілька разів сповільнити зовнішнє зігрівання ураженої ділянки при забезпеченні загального зігрівання організму.

Якщо обморозили руку або ногу, їх можна зігріти у ванні, поступово підвищуючи температуру води з 20 до 40° С і впродовж 40 хв. ніжно масажувати кінцівку, —радить лікар. — На внутрішню поверхню стегна або плеча можна додатково покласти теплу грілку.

Рятує при переохолодженні також тепле пиття. Корисним буде солодкий чай. Якщо відігрівання після відмороження супроводжується помірними болями, відновлюються чутливість, температура й колір шкіри, самостійні повноцінні рухи, то кінцівку витирають насухо, шкіру обробляють 70% спиртом (або горілкою) і накладають суху пов’язку з ватою, радить лікар.

Вухо, ніс або щоки варто змастити вазеліном і також захистити сухою зігрівальною пов’язкою з ватою, — радить Ірина Корнієнко.

Медик нагадує, що обморожені ділянки надовго зберігають підвищену чутливість до холоду і легко піддаються повторному обмороженню!

Ознаки глибокого обмороження, при яких необхідна термінова меддопомога:

• чутливість обморожених ділянок не відновлюється;

• зберігаються сильні болі;

• зберігається блідість шкіри;

• якщо надавити пальцем на шкіру, а потім різко забрати палець, колір шкіри не міняється; • з’являються пухирі із кров’янистим вмістом.

Як уникнути переохолодження та обмороження

Алкоголь викликає лише ілюзію тепла. Шкодять також цигарки і голодний шлунок, наголошують рятувальники.

Не носіть на морозі металевих, в т. ч. золотих та срібних прикрас. Метал охолоджується до низьких температур швидше ніж тіло.

Не вживайте алкогольних напоїв — алкогольне сп’яніння сприяє високій утраті тепла, в той же час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на перших ознаках обмороження.

Не паліть на морозі — паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш вразливими до дії холоду.

Голодний шлунок теж не сприяє виробленню енергії, необхідної для боротьби з холодом.

Носіть просторий одяг — це сприяє нормальній циркуляції крові. Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Верхній одяг бажано носити такий, що не промокає.

Тісне взуття та відсутність устілки можуть створювати передумови обмороження. У взуття необхідно вкладати теплі устілки, а замість бавовняних шкарпеток одягати вовняні — вони поглинають вологу та залишають ноги сухими.

Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу.

У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом.

Не носіть на морозі металевих (у тому числі золотих та срібних) прикрас. Метал охолоджується до низьких температур швидше ніж тіло, внаслідок чого можливе «прилипання» цих предметів до шкіри з виникненням почуття болю та холодових травм. Окрім того, персні на пальцях затрудняють циркуляцію крові та сприяють обмороженню кінцівок.

Які ознаки переохолодження та обмороження?

Переохолодження організму — це загальний стан людини, коли на всю поверхню тіла впливає холод, а температура тіла при цьому падає нижче 35 ºC.

Діти, літні й ослаблені люди, особливо худі, стомлені і голодні, найбільш уразливі до переохолодження. Переохолодження настає швидше при попаданні в холодну воду, при алкогольному сп’янінні, а також після крововтрати або травм. Тривалий вплив низьких температур призводить до пригнічення функцій організму, а при тривалому впливові холоду і зовсім згасають. Людина може загинути, якщо температура тіла знизитися до 17-25 ºС, наголошують медики.

Ступені переохолодження

1-й ступінь переохолодження (легкий) – температура тіла людини знижується до 34-35 °C, з’являється утруднення мови, озноб, тремтіння кінцівок, синюшність шкіряних покривів, губ, біль у пальцях рук і ніг, поява “гусячої шкіри”, сонливість, загальна слабкість, поверхневе дихання, можливі обмороження.

2-й ступінь переохолодження (середній) – температура тіла знижується до 31 ºC, сповільнюється серцебиття та дихання, знижується артеріальний тиск, з’являється сонливість, можливі важкі ступені обмороження кінцівок; втрачається спроможність до самостійного пересування.

3-й ступінь обмороження (важкий) – температура тіла менше 31ºC, виникає блювота і судоми, відбувається кисневе голодування мозку, людина не може самостійно рухатися, настає втрата свідомості, життєві функції поступово згасають, відбувається зупинка серця і дихання.

Перша допомога при переохолодженні

Перенесіть потерпілого в тепле приміщення. Мокрий одяг потрібно відразу ж зняти та одягти сухий та теплий, — радять рятувальники. — Потерпілий не повинен рухатися. Якщо людина перебуває в непритомності, потрібно постійно контролювати дихання і пульс, а якщо він не прощупується, відразу ж викликайте швидку допомогу або звертайтеся до лікаря, особливо, якщо справа стосується маленьких діток.

Взимку реєструються холодові травми, що виникають при контакті теплої шкіри з холодним металом. Як тільки людина візьметься голою рукою за залізний предмет або лизне її язиком, вона міцно прилипне до неї. Звільнитися можна тільки відірвавши предмет разом зі шкірою. Не відривайте насильно залізний предмет, а полийте на прилипле місце теплою водою.

Корисна інформація

Пункти незламності та обігріву у Тернополі

(за інф. сайту міськради)

МОБІЛЬНІ ПУНКТИ:

бульв. Данила Галицького (біля «Палацу спорту») – цілодобово;

вул. Миру, 6 (поруч із ПК «Березіль») – цілодобово;

бульв. Пантелеймона Куліша, 6 – цілодобово.

СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ:

вул. Текстильна, 18 (Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;

вул. Івана Котляревського, 22-А (1 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;

вул. Київська, 21 (Аварійно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;

вул. Лесі Українки, 6 (Частина спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;

вул. Тролейбусна, 12 (2 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово.

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ «ТЕПЛЕ МІСТО» (стаціонарні):

вул. Лисенка, 8 (на базі Тернопільського міського територіального центру) – цілодобово;

просп. Степана Бандери, 94 (ПП «Східний масив») – з 08.00 по 17.00 год;

Центр науки, Площа Героїв Євромайдану, 4 – з 08.00 по 21.00 год;

Центр дозвілля і молодіжних ініціатив, просп. Злуки, 45 – з 08.00 по 21.00 год;

Залізничний вокзал, Майдан Привокзальний, 1 – цілодобово;

ПП «Люкс», просп. Злуки, 55 – з 08.00 по 17.00 год;

ДП «Фаворит», вул. Спадиста, 8 – з 08.00 по 17.00 год;

Дитячо-юнацький пластовий центр, вул. Юрія Федьковича, 11 – цілодобово;

ПП «Наш дім», вул. Клима Савура, 3 – з 08:00 по 17:00 год.

У пунктах можна зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Доступний інтернет та електропостачання (при потребі – генератор), медичні аптечки.

Звертаємо увагу! Якщо ви бажаєте у пункті обігріву зарядити гаджети, приносьте з собою власні зарядні кабелі та за можливості також використовуйте власний посуд (горнята, чашки, склянки).

Куди телефонувати, якщо застрягли в дорозі:

Допомогу нададуть у всіх областях, звертатися можна в будь-який час доби. https://ukravtodor.gov.ua/

У Службі автомобільних доріг у Тернопільській області цілодобово працює диспетчер. Водії, які потрапили у пригоду на державних дорогах, можуть звернутися по допомогу за телефоном тернопільської служби +38 067 35 44 383 або у єдиний контакт-центр Укравтодору +38 067 400 60 80

Перелік місць відстою транспортних засобів в розрізі автомобільних доріг загального користування: https://bit.ly/3DeFe6w

Місця відстою окремо у Тернопільській області: https://bit.ly/Mapa_Maydanchyky_vidstoyu_Te

Окрім того, у разі нагальної необхідності можна звертатись до рятувальників 101, поліції 102 та швидкої медичної допомоги 103.