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Попереджають про сильні морози у вихідні на Тернопільщині. Як вберегтись і де можна зігрітись?

17.12.2022

Роман Васильович

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Життя, Новини

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Де є пункти незламності на Тернопільщині, як вберегтись від морозу, уникнути переохолодження і обмороження, як рятуватись, якщо все ж це трапилось і куди звертатись, якщо ви поїхали з міста і застрягли у мороз на трасі в іншій області.

Відносно тепла погода наприкінці листопада – на початку грудня врятувала від трагічних наслідків. Рятувальники зафіксували єдиний випадок переохолодження на Тернопільщині, який закінчився летально. Це трапилось з 60-річним мешканцем с. Григорів Чортківського району ще наприкінці вересня. Минулого року мороз відібрав життя 4 мешканців Тернопільщини, 42 людини отримали травми через переохолодження, пише “20 хвилин”.

Мороз до -11

Проте на ці вихідні, 17-18 грудня, синоптики прогнозують суттєве зниження температури до 11 градусів морозу. У неділю, 18 грудня, температура повітря опуститься до 11 градусів морозу, повідомили у Тернопільському обласному центрі гідрометеорології.

17 грудня: Хмарно. Вночі дощ та мокрий сніг. Вдень опади переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно – західний, 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби від 4° морозу до 1° тепла.

18 грудня: Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби 6 – 11° морозу.

Рятувальники закликають у випадку похолодання дотримуватись правил поведінки в побуті, а як немає опалення, йти в центри незламності (всі адреси у Тернополі та в області — у довідці наприкінці тексту – прим. авт).

Найважче врятувати обличчя, руки й ноги

Як вберегтись від морозу, уникнути переохолодження і обмороження, як рятуватись, якщо все ж це трапилось і куди звертатись, якщо ви поїхали з міста і застрягли у мороз на трасі в іншій області.

Мінус на вулиці із сильним вітром може додати тернополянам чимало клопотів. Теплий одяг з натуральних тканин, звичайно, захищає від переохолодження. Однак, найважче врятувати обличчя, руки та ноги.

То як правильно рятуватись від переохолодження? І якими є ознаки обмороження? Запитання ми адресували до сімейного лікаря Ірини Корнієнко.

Ознаками обмороження й загального переохолодження є блідо-синюшна шкіра, а температурна, тактильна й болюча чутливість відсутні чи різко знижені, — каже медик. — При відігріванні з’являються сильні болі, почервоніння та набряк м’яких тканин. А при більш глибокому ушкодженні через 12-24 год. можлива поява пухирів із кров’янистим вмістом.

Пульс у переохолодженої людини, як правило, частий, артеріальний тиск знижений, температура тіла нижче 36° С, каже лікар.

Якщо з’явились перші ознаки, насамперед необхідно зігріти людину в теплому приміщенні, — радить Ірина Корнієнко. — Зігрівання ураженої частини тіла має бути поступовим, повільним, переважно пасивним. Неприпустимо (!) розтирати відморожені ділянки тіла руками, тканинами, спиртом і тим паче снігом! Адже це може сприяти тромбоутворенню в судинах, поглиблюючи процеси деструкції уражених тканин.

Потерпілого при загальному переохолодженні потрібно вкутати в теплу ковдру, а при обмороженні накласти на уражену частину тіла термоізолюючу ватно-марлеву пов’язку. Її  застосування дозволяє в кілька разів сповільнити зовнішнє зігрівання ураженої ділянки при забезпеченні загального зігрівання організму.

Якщо обморозили руку або ногу, їх можна зігріти у ванні, поступово підвищуючи температуру води з 20 до 40° С і впродовж 40 хв. ніжно масажувати кінцівку, —радить лікар. — На внутрішню поверхню стегна або плеча можна додатково покласти теплу грілку.

Рятує при переохолодженні також тепле пиття. Корисним буде солодкий чай. Якщо відігрівання після відмороження супроводжується помірними болями, відновлюються чутливість, температура й колір шкіри, самостійні повноцінні рухи, то кінцівку витирають насухо, шкіру обробляють 70% спиртом (або горілкою) і накладають суху пов’язку з ватою, радить лікар.

Вухо, ніс або щоки варто змастити вазеліном і також захистити сухою зігрівальною пов’язкою з ватою, — радить Ірина Корнієнко.

Медик нагадує, що обморожені ділянки надовго зберігають підвищену чутливість до холоду і легко піддаються повторному обмороженню!

Ознаки глибокого обмороження, при яких необхідна термінова меддопомога: 

• чутливість обморожених ділянок не відновлюється;

• зберігаються сильні болі;

• зберігається блідість шкіри;

• якщо надавити пальцем на шкіру, а потім різко забрати палець, колір шкіри не міняється; • з’являються пухирі із кров’янистим вмістом.

Як уникнути переохолодження та обмороження

Алкоголь викликає лише ілюзію тепла. Шкодять також цигарки і голодний шлунок, наголошують рятувальники.

Які ознаки переохолодження та обмороження? 

Переохолодження організму — це загальний стан людини, коли на всю поверхню тіла впливає холод, а температура тіла при цьому падає нижче 35 ºC.

Діти, літні й ослаблені люди, особливо худі, стомлені і голодні, найбільш уразливі до переохолодження. Переохолодження настає швидше при попаданні в холодну воду, при алкогольному сп’янінні, а також після крововтрати або травм. Тривалий вплив низьких температур призводить до пригнічення функцій організму, а при тривалому впливові холоду і зовсім згасають. Людина може загинути, якщо температура тіла знизитися до 17-25 ºС, наголошують медики.

Ступені переохолодження

Перша допомога при переохолодженні

Взимку реєструються холодові травми, що виникають при контакті теплої шкіри з холодним металом. Як тільки людина візьметься голою рукою за залізний предмет або лизне її язиком, вона міцно прилипне до неї. Звільнитися можна тільки відірвавши предмет разом зі шкірою. Не відривайте насильно залізний предмет, а полийте на прилипле місце теплою водою.

Корисна інформація

Пункти незламності та обігріву у Тернополі 

(за інф. сайту міськради)

МОБІЛЬНІ ПУНКТИ:

СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ:

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ «ТЕПЛЕ МІСТО» (стаціонарні):

У пунктах можна зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Доступний інтернет та електропостачання (при потребі – генератор), медичні аптечки.

Звертаємо увагу! Якщо ви бажаєте у пункті обігріву зарядити гаджети, приносьте з собою власні зарядні кабелі та за можливості також використовуйте власний посуд (горнята, чашки, склянки).

Куди телефонувати, якщо застрягли в дорозі: 

Допомогу нададуть у всіх областях, звертатися можна в будь-який час доби. https://ukravtodor.gov.ua/

У Службі автомобільних доріг у Тернопільській області цілодобово працює диспетчер. Водії, які потрапили у пригоду на державних дорогах, можуть звернутися по допомогу за телефоном тернопільської служби +38 067 35 44 383 або у єдиний контакт-центр Укравтодору +38 067 400 60 80

Перелік місць відстою транспортних засобів в розрізі автомобільних доріг загального користування: https://bit.ly/3DeFe6w

Місця відстою окремо у Тернопільській області: https://bit.ly/Mapa_Maydanchyky_vidstoyu_Te

Окрім того, у разі нагальної необхідності можна звертатись до рятувальників 101, поліції 102 та швидкої медичної допомоги 103.

Автор: Роман Васильович

Мітки: мороз, пункти незламності, обмороження

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