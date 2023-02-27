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Понад пів століття присвятила професії: відійшла у вічність вчителька однієї зі шкіл Тернополя

27.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Освіта, Події

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26 лютого перестало битися серце Маракіної Надії Володимирівни. Педагогиня більше ніж 50 років свого життя присвятила вчительській професії у Тернополі.

Про важку втрату повідомили на сторінці Тернопільської загальноосвітньої школи 16 ім. В. Левицького, де працювала Надія Володимирівна, пише “За Збручем”.

“У скорботі низько схиляємо голову, молимося за упокій її душі. Розділяємо невимовний сум і тугу з її близькими та рідними. Світлий добрий спомин про Надію Володимирівну назавжди залишиться в серцях тих, хто її знав, любив і поважав, кого вона навчала. Сьогодні ми згадуємо її як мудрого вчителя, який відкривав дітям невичерпну силу знань.

За роки своєї плідної діяльності Надія Володимирівна виховала не одне покоління.

Вічна та світла їй пам’ять!

Освітянська спільнота, батьки та учні висловлюють щире співчуття рідним та близьким Надії Володимирівни.

Спочивайте з Богом”.

Теги: Тернопіль, освіта, події, 16 школа у Тернополі

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