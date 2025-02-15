Понад 52 тис. пайовиків Західного Хабу МХП отримають насіння овочів та квітів у межах акції «Посій насіння»

У 2025 році комплекти високоякісного посадкового насіння отримають понад 52 тис. пайовиків філії групи підприємств «Західний Хаб МХП». Масштабну благодійну ініціативу «Посій насіння» для орендодавців підприємства вже шостий рік поспіль реалізує Благодійний фонд «МХП-Громаді». Насіння овочів та квітів – це додаткова підтримка, яку пайовики МХП отримують щороку, окрім орендної плати.

Підприємства Західного Хабу МХП обробляють близько 100 тис. га землі на заході України, в тому числі в Тернопільській області. Як на всіх підприємствах компанії МХП, тут застосовують інноваційні рішення для ефективного управління своїми ресурсами. Адже орендована земля повинна не лише зберігати свої властивості, а й ставати кращою, родючішою.

«Земля, яку ми обробляємо, – це приватна власність орендодавців, які нам її довірили. Ми розуміємо цінність цього ресурсу для них. Відтак, дбайливе землекористування – це головний принцип нашої господарської діяльності. Він базується на застосуванні сучасних агротехнічних та інноваційних рішень в обробітку ґрунту, зокрема через раціональне використання засобів захисту рослин, застосування органічних добрив, оновлення парку техніки. Ці підходи дозволяють не просто зберігати землю родючою, уникаючи виснаження ресурсів, а в більшості випадків поліпшити якість ґрунтів, які ми отримали до обробітку», – зауважує директор Західного Хабу МХП Віктор Корягін.

Відповідальне землекористування дає можливість підприємствам Західного Хабу МХП стабільно виконувати договірні зобов’язання перед своїми орендодавцями. Земля знаходиться у довгостроковій оренді. Це свідчить лише про те, що надійність та відповідальність підприємства стали основою для довіри пайовиків.

«Наша співпраця з пайовиками базується на дотриманні законодавчих вимог щодо оформлення договорів оренди. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договорів, ми беремо на себе. У разі виникнення проблемних ситуацій пропонуємо юридичний супровід пайовикам чи їхнім спадкоємцям в оформленні необхідних документів. Ми стабільно виплачуємо орендну плату, незалежно від економічної ситуації в країні чи кліматичних умов аграрного року. Цей підхід гарантує нашим орендодавцям впевненість у правовій чистоті взаємодії та стабільність», – зауважує Олексій Демків, начальник відділу земельних та майнових відносин Західного Хабу МХП.

Окрім орендної плати, підприємство пропонує своїм пайовикам додаткові блага. Реалізує ці ініціативи у співпраці із Благодійним фондом «МХП – Громаді». Особливою популярністю серед пайовиків користуються акції «Посій насіння» та «Збережемо урожай разом», які полегшують їм заготовку домашніх консервацій.

У комплектах високоякісного посадкового насіння, які отримають орендодавці МХП – найпоширеніші овочеві культури (буряк, огірок, кабачок, салат, морква, редиска), до яких цього року за бажанням пайовиків компанії додали насіння матіоли. За аналогією до попередніх років вже з березня їх почнуть роздавати у громадах фахівці відділу земельних та майнових відносин підприємства. Разом з насінням орендодавці отримають ще й кришки високої якості для консервації майбутнього врожаю.

Загалом цьогоріч Благодійний фонд «МХП – Громаді» передасть 164 тисячі пакунків з насінням для пайовиків компанії МХП. Така благодійна акція відбувається щороку напередодні посівної кампанії. За шість років Фонд передав близько 800 тисяч пакунків насіння та стільки ж наборів кришок для консервації, підтримуючи таким чином продовольчу безпеку в громадах 13 областей України.

Крім благодійних акцій, спрямованих на допомогу в отриманні високих врожаїв та їх збереженні, Благодійний фонд «МХП – Громаді» також турбується про підтримку громад надаючи допомогу у вирішенні нагальних потреб. А для формування культурної свідомості жителів організовує покази українських сучасних фільмів. Для найменших жителів громад, які вперше йдуть до школи, Благодійний фонд «МХП – Громаді» готує рюкзаки з необхідними канцтоварами як символ важливості знань і старань у навчанні.