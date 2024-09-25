Поліс ОСЦПВ: що слід обов’язково врахувати при його оформленні

Автоцивілка належить до наймасовіших видів автострахування. Але багато водіїв, купуючи такий поліс, підходять до вибору страхової компанії не дуже відповідально, забуваючи, що ми страхуємо не просто наше авто, але і безпеку та життя інших людей. Вони шукають в інтернеті сайти, дивляться на ціни на ОСЦПВ та шукають найдешевші варіанти. Такий алгоритм пошуку є дуже ризикованим, тому що випадково знайдена страхова може піти з ринку, або не буде здійснювати страхові виплати у майбутньому. Тому, якщо ви бажаєте мати поліс автоцивілки, який надійно спрацює при настанні страхового випадку, тоді слід звернути увагу на деякі важливі моменти.

Страхова компанія повинна бути надійною

Купувати поліс ОСЦПВ (https://arsenal-ic.ua/product/avtostrahuvannya/avtocivilka) слід не в першій же компанії, що потрапила на очі, а в тій, що здатна виконати свої зобов’язання у будь-який момент. До таких надійних компаній відноситься «Арсенал Страхування», що вже понад 18 років працює на страховому ринку України і має більше ніж 350 тис. клієнтів.

Компанію відрізняють від інших наступні переваги: індивідуальний підхід та гарантоване виконання взятих на себе обов’язків. Фахівці компанії постійно удосконалюють бізнес-процеси та сервіс. Наразі компанія стабільно розвивається і на сьогодні вона здійснює близько 5 млн грн виплат кожен день. Страхова є лідером і за швидкістю нарахування компенсації — за окремими видами договорів це може складати від 3 днів.

Термін дії поліса та додаткові сервіси

Зазвичай, термін дії обов’язкового автострахування складає один рік з дати оформлення. Якщо термін дії вийшов, слід обов’язково придбати новий. Краще це зробити заздалегідь, щоб не потрапити у ситуацію, коли термін дії вийшов, а ви на своєму авто потрапили у ДТП. Бо в цьому випадку страхова вам ніяк не допоможе і компенсувати усі завдані збитки потерпілим ви будете самостійно. Часто представники страхових нагадують своїм клієнтам за допомогою телефонних дзвінків або SMS, що незабаром слід буде придбати новий страховий поліс.

Також врахуйте такий момент, що якщо ви придбали авто, його колишній власник має право не передавати вам свій поліс. У такому випадку вам слід якомога скоріше оформити новий.

Часто страхові пропонують до поліса ОСЦПВ додаткові сервіси. Так, наприклад СК «Арсенал Страхування» пропонує своїм клієнтам технічну підтримку: безплатну евакуацію авто з місця аварії, заміну пошкодженого колеса, підвіз палива, підзарядку акумулятора, доставку запасних частин. Також компанія надає своїм клієнтам постійну інформаційну та організаційну допомогу.

Легкість придбання поліса

Дуже добре, якщо компанія надає своїм клієнтам можливість придбати поліс онлайн. Це суттєво економить час, тому що, як правило, онлайн оформлення займає буквально лічені хвилини. На сайті «Арсенал Страхування» є онлайн калькулятор, в графи якого слід ввести необхідні дані про об’єм двигуна вашого автомобіля, його місце реєстрації, розмір франшизи (тієї частини, яку ви будете виплачувати постраждалим самостійно) та додаткові умови поліса. Зробивши це, ви отримуєте ціну страховки. Далі дані слід надіслати до страхової, оплатити послугу та отримати на свою електронну адресу поліс.

Якою є вартість поліса ОСЦПВ

Хоча закон змушує страхові компанії ставити на цей вид страхування більш-менш однакову ціну, вартість буде трохи відрізнятися. Ціна залежить від певної кількості факторів, серед яких — марка авто, його модель, вік, місце реєстрації власника. Але, як ми вже зазначали на початку, не слід гнатися за найнижчою ціною, слід враховувати усі названі вище фактори вибору.