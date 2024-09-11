11.09.2024 11:15

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Поліцейські знайшли шахрая, який за 5 тисяч доларів пообіцяв тернополянину “вирішити питання” непридатності до війська

За таку суму зловмисник пообіцяв "вирішити питання" щодо непридатності тернополянина до військової служби.

11.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Цікаво

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До поліції звернувся житель Тернополя і повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його 5 тисячами доларів.

За словами заявника, він напередодні на залізничному вокзалі познайомився з чоловіком, який під час спілкування пообіцяв за грошову винагороду зробити так, щоб його визнали непридатним до військової служби. Переконував, що має впливові зв’язки і може вирішити питання. Однак після отримання коштів шахрай зник.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку райуправління поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний житель Тернополя, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Поліцейські вилучили у нього 4 тисячі доларів, отриманих від заявника, решту грошей він витратив.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.

Оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до інших аналогічних злочинів.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: шахрай, поліція Тернополя

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