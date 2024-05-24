Українцям можуть збільшити тариф на електроенергію. Скільки платитимемо?

Росія вразила понад 7 ГВт потужностей української генерації. А збитки для енергосистеми, за попередніми підрахунками, вже перевищили 1 мільярд доларів. Міжнародні партнери допомагають усувати наслідки атак, але чи можливо перекрити всю шкоду лише за їхньої підтримки? Тож від української влади лунає все більше заяв, що тариф для населення доведеться збільшити. Але поки що інформації, коли та як це може відбутися, від офіційних осіб не надходить. Ймовірні сценарії зібрав Центр Громадського моніторингу і контролю.

Ресурс для відновлення енергосистеми

Про ймовірність перегляду тарифу на електроенергію для населення нещодавно заявив голова державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян. За його словами, це необхідно, щоб знайти фінансування на відновлення пошкодженої росіянами генерації до початку опалювального сезону.

«Ймовірно, доведеться усе ж розглянути можливість залучення внутрішніх резервів — переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен справді значний фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільний вже цьогоріч», — сказав Слободян.

Те, що в Кабінеті Міністрів справді обговорюють можливість підвищення тарифів на електроенергію, в ефірі телемарафону «Єдині новини» підтвердила і заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

«Аналізуємо всі доступні фінансові ресурси, зокрема допомогу від наших партнерів, яка надається та задекларована ними й буде надана ближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу», — сказала вона. Але при цьому посадовиця наголосила, що остаточне рішення про перегляд тарифу ще не ухвалене.

Підвищення: коли і на скільки?

Чимало експертів переконані, що підвищення вартості електроенергії для населення відбудеться вже влітку. Так, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи зростуть з червня, адже Міністерство енергетики України нібито заздалегідь підготувало відповідний пакет документів. «Точні цифри поки не затверджені, але орієнтовно йдеться про 3,5 — 4 грн/кВт-год. Втім, якщо ви встановите собі двозонний лічильник електроенергії, то друга зона – це нічний тариф і ви будете сплачувати 50% від нового тарифу», — наголосив він.

Заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко також прогнозує, що рішення про підвищення вартості електроенергії для побутових споживачів може бути ухвалене найближчими часом. Він нагадує, що із 1 червня закінчується покладання спецобов’язків на учасників ринку, відповідно до якого встановлено фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,64 грн/кВт-год.

«Знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5—4 гривні. Тобто, йдеться про зростання приблизно у півтора рази», — заявив Кучеренко.

У те, що підвищення до ринкового рівня — майломовірне, переконаний експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. «Економічно обґрунтований рівень наразі набагато вищий, ніж 5 гривень за кВт/год. Але наразі може йтися про рівень нижче, аніж 4 грн/кВт-год», — вважає Рябцев.