Поблизу Тернополя нетверезий водій спричинив смертельну ДТП

Поліція Тернопільскої області затримала п’яного водія легкового авто, який на швидкості наїхав на мотоблок. Внаслідок ДТП загинула пасажирка мотоблока, водія сільськогосподарського транспорту бригада медиків швидкої допомоги госпіталізувала з важкими травмами в реанімацію.

Аварія сталася близько 18:00 21 серпня на автодорозі в межах села Біла Тернопільського району. На місце ДТП очевидці викликали правоохоронців та швидку медичну допомогу. Поліцейські, які прибули на виклик, з’ясували, що, за попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Golf зіткнувся з мотоблоком. Внаслідок ДТП водія мотоблока госпіталізували до лікарні, а пасажирка загинула від отриманих травм.

«Водієм Volkswagen Golf виявився 49-річний житель Тернополя. Поліцейські затримали його та взяли в нього зразки крові для перевірки на вміст алкоголю», – повідомили в поліції.

Правоохоронці факт ДТП внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Джерело: Національна поліція Тернопільської області