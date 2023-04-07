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Пів тисячі пасок відправлять з Тернопільщини на фронт для воїнів ЗСУ (фото)

07.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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Мешканці Великогаївської громади підготували великодні смаколики для військових на фронті.

До збору долучилися працівники усіх закладів освіти громади та жителі кожного села.

Понад 500 пасок, м’ясні страви, випічку та інші смаколики поблагословили та освятили священники.

За кошти, які напередодні зібрали освітяни та небайдужі люди, для воїнів придбали сухі душі, шкарпетки, миючі засоби, чай, каву та енергетичні батончики. Крім того, понад 200 тушівок для воїнів ЗСУ передав Роман Слойко із Великих Гаїв.

“Частину продукції передадуть у Тернопільсько-Зборівську архиєпархію, звідти отці-капелани повезуть її на передову. Щира подяка нашим невтомним жителям, які все приготували та доставили. Нехай всі страви смакують захисникам Батьківщини, пригадуючи їм рідні домівки”, – повідомили у Великогаївській ОТГ.

Другу партію такої допомоги волонтерський штаб у школі с. Великі Гаї планує відправити після Великодня. Продукти збиратимуть у навчальному закладі 19-21 квітня.

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Джерело: Тернополянни

Теги: Великдень, великодні смаколики

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