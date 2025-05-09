Після завершення ексгумації на Тернопільщині наступний етап проведуть у Польщі

Після завершення ексгумаційних робіт у Пужниках на Тернопільщині, проведення ДНК-аналізу і подальшого поховання останків на кладовищі наступний етап спільних робіт має відбутися в одному з місць на території Польщі.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу зазначив посол України в Польщі Василь Боднар.

Як нагадав український дипломат, українсько-польська група завершила ексгумаційні роботи у Пужниках, де виявлено останки щонайменше 42 людей. Зараз проводитиметься ДНК-аналіз, а після цього відбудеться поховання останків на старому польському кладовищі, щоб облагородити це місце і створити належне місце пам’яті, яке зможуть відвідувати родини загиблих.

«Дуже важливо показати суспільствам обох країн, що ми не просто провели ексгумації, але і поховали, встановили хрести на могилах»,- підкреслив Боднар.

Посол повідомив, що два дні тому у Варшаві відбулася зустріч міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького і міністра культури та національної спадщини Польщі Ганни Врублевської. Він зауважив, що підготовлено ще декілька дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт, згодом буде оголошено про чергові місця.

«Ми хочемо, щоб наступний етап спільних робіт відбувся в одному з місць на території Польщі», – повідомив Боднар.

Як повідомляв Укрінформ, ексгумаційні роботи у Пужниках на Тернопільщині розпочалися 24 квітня. У розкопках брали участь українські й польські фахівці. Від України в ексгумації бере участь команда спеціалізованої установи «Волинські старожитності», яку очолює Аліна Харламова, від польської сторони – науковці з Поморського медичного університету в Щеціні, представники фонду «Свобода і демократія» та Інституту національної пам’яті РП.

Переговори між Україною та Польщею щодо проведення ексгумаційних робіт тривали з минулого року. Наприкінці листопада 2024 року під час спільної пресконференції міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги було повідомлено про відсутність мораторію на пошук та ексгумацію останків громадян Польщі, похованих на території України, який діяв з 2017 року.

8 січня 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало згоду на ексгумацію у Пужниках.

ДНК-дослідження останків, виявлених під час ексгумації у Пужниках Тернопільської області, проводитимуть на території Польщі, українських науковців запросили долучитися.