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Пішов рибалити і не повернувся: тіло жителя Тернопільщини знайшли у водоймі

11.12.2024

Галина Кіт

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Теми, Тернопільщина, Життя, Новини, Суспільство

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9 грудня до працівників відділення поліції № 1 м. Ланівці надійшло повідомлення від жительки села Молотків. Жінка попросила розшукати Соловея Бориса Валерійовича, який 8 грудня пішов рибалити та не повернувся.
На пошуки 57-річного чоловіка було заділо весь особовий склад територіального підрозділу поліції. Вже наступного дня правоохоронці спільно з рятувальниками знайшли чоловіка без ознак життя в водоймі.
Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
Триває слідство.

Теги: нещасний випадок, розшук

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