Підтвердили загибель 43-річного захисника з Тернопільщини

Стало відомо про загибель 43-річного захисника з Тернопільщини Володимира Гусєва, який два роки вважався зниклим безвісти.

Володимир Гусєв проживав у селі Жабиня Зборівської громади. Загинув 23 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області. 21 серпня 2025 року його особу офіційно встановлено.

Володимиру було 43 роки.

“Воїн віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Його мужність, відданість Батьківщині та самопожертва назавжди залишаться у пам’яті рідних, побратимів і всіх жителів нашої громади, – зазначають у Зборівській громаді. – Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Героя. Світла пам’ять та вічна шана нашому захиснику!”.

В останню дорогу Героя провели 24 серпня.