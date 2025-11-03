Підтвердили загибель 37-річного сержанта з Тернопільщини

Молодший сержант Степан Старицький з Тернопільщини, який майже рік вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим 29 грудня 2024 року поблизу н.п. Погребки Суджанського району Курської області російської федерації.

Гірку звістку повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким воїна. Нехай всемилостивий Господь допоможе загоїти глибокі душевні рани від втрати найріднішої людини”, – йдеться у дописі.

Зустріч траурного кортежу відбудеться у Сквері Героїв завтра, 4 листопада, о 15 годині. Далі маршрут колони проляже до рідного села Степана у Нижчі Луб’янки, а далі у Тернопіль, у Дім Печалі, що на вул. Микулинецькій, де у середу, 5 листопада, об 11 годині відбудеться чин похорону.