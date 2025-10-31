Залишилась маленька донечка: на війні загинув захисник з Тернопільщини

Великобірківська селищна рада повідомила про загибель Юрія Васильовича Допіри, 1991 року народження, жителя села Капустинці Збаразької громади.

Захисник служив у військовій частині А0222.

У Юрія залишилися дружина Мар’яна та донечка Мирослава, 2024 року народження, які проживають у селі Малий Ходачків.

«Селищний голова, депутатський корпус, староста Малоходачківського округу та весь колектив Великобірківської селищної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного. Поділяємо ваш біль і підтримуємо у цю важку годину непоправної втрати. Нехай Господь дарує сили пережити цю скорботу», — йдеться у повідомленні.

Вічна пам’ять і світлий спомин про Героя.