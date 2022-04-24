Загалом є понад 50 вільних робочих місць із достойною зарплатою.

Швейні підприємства Тернопільщини, а також ті, які планують переїхати в область з районів бойових дій, шукають працівників. Про це розповіли у секторі рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

Загалом, кажуть, це понад 50 робочих місць із достойною зарплатою.

Якщо Ви вмієте шити, але у Вас не достатньо досвіду, – його можна набути безпосередньо на виробництві, – йдеться в повідомленні.

Заповнити анкету можна за посиланням: https://forms.gle/aqYr6GaWwGJDz68K6

Довідки за телефонами: 067 3132283, (0352) 52-74-52 – сектор рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

Джерело: Тернопіль Наживо.