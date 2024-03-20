Підозру у зловживанні службовим становищем отримали два посадовці Тернопільської митниці

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему на Тернопільській митниці, через яку держбюджет недоотримав майже 2 мільйони гривень.

Оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність двох інспекторів митної служби, які зловживаючи службовим становищем, допомагали підприємцям уникати сплати митних платежів.

Злочинний механізм полягав у внесенні посадовцями неправдивих даних в систему митного оформлення, що дозволяло підприємцям ввозити в Україну товар за нульовою ставкою оподаткування.

Зокрема, чинне законодавство визначає перелік товарів, які звільняються від митних платежів, серед яких є окремі види приладів нічного бачення. Водночас, ввезення на митну територію України приладів нічного бачення, які не підпадають під цей перелік, передбачає обов’язкову сплату мита.

Під час досудового розслідування встановлено, що співробітники Тернопільської митниці впродовж минулого року допомогли підприємцеві уникнути сплати митних платежів на майже 2 мільйони гривень, підтвердивши недостовірні відомості про прилади нічного бачення, що ввозилися ним із-за кордону для комерційного продажу.

За ці «послуги» підприємець надав одному із митників близько 100 тисяч гривень.

Під час проведення обшуків за місцем роботи та в помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили:

чорнові «бухгалтерські» записи;

мобільні телефони зловмисників;

комп’ютерну техніку та банківські картки.

На підставі зібраних доказів двом посадовцям Тернопільської митниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Також підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заходи з викриття і блокування корупційного механізму проводили оперативники СБУ спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.