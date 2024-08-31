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Першовересень близько

У Тернополі свято Першого дзвоника в більшості шкіл проведуть 2 вересня.

31.08.2024

Галина Кіт

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Офіційно, Цікаво, Тернопільщина, Новини, Освіта, Теми

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Лише кілька міських навчальних закладів свято проведуть в неділю, 1 вересня, а навчання вже повноцінно у них застартує з понеділка, 2 вересня.
За інформацією управління освіти та науки Тернопільської міської ради, на навчальний період 2024-2025 років у школах здобуватимуть освіту 30 075 дітей. Загалом в перший клас зарахували 2 504 нових учнів.
За словами начальниці відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Ірини Сум, до осінніх канікул кожна школа навчатиметься шість днів на тиждень. Вже в листопаді учні повернуться до звичного п’ятиденного навчання.
Відпрацювання та навчання у  суботи дозволить зробити довші канікули взимку, це також спрацює  у випадку блекаутів чи негоди, коли дітям доведеться перебувати вдома, бо  навчання не буде можливим.
Свято Першого дзвоника через війну в Україні для всіх учнів не проводять. У більшості шкіл проведуть святкові лінійки для перших та одинадцятих класів на першому уроці 2 вересня, а опісля розпочнуться звичайні уроки за розкладом.

Теги: Тернопіль, навчальний рік, 1 вересня

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