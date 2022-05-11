Першого російського військового судитимуть за вбивство цивільного - Газета Свобода
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Першого російського військового судитимуть за вбивство цивільного

Iryna Nova
11.05.2022
в ВІЙНА З рф, Офіційно
Першого російського військового судитимуть за вбивство цивільного
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Перший російський військовий постане перед судом за вбивство мирного жителя на Сумщині. Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 “4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області” Вадима Шишимаріна.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

За даними слідства, 28 лютого 21-річний російський військовий вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який їхав узбіччям дороги на велосипеді.

“Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 спів службовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним”, – розповіла Венедіктова.

На краденій машині загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. Прокурорами і слідчими СБУ зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Iryna Nova

Iryna Nova

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