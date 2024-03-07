Перші в країні: у Чортківській громаді впроваджують цифровізацію відходів

Команда Чортківської міської ради активно продовжує роботу щодо впровадження роздільного збору відходів у громаді. Цього разу заклади освіти, а саме Чортківські ліцеї №1 ім. М.Шашкевича, №5, №7, гімназії №2, №3 ім. Р.Ільяшенка, №6, Горішньовигнанська та Росохацька гімназії, Білівський опорний заклад, Бичківська та Скородинські філії взяли участь в пілотному проекті з цифровізації роздільного збору сміття від стартапу Greenbin.app (https://www.instagram.com/greenbin.app/).
Таким чином, Чортківська громада стала першою громадою в Україні, яка впроваджує цифровізовану систему роздільного збору у навчальних закладах!
Як працює цей проект? Потрібно зареєструватися у застосунку Greenbin.app на смартфоні, принести чисті та сухі пластикові пляшки, та перед тим як покласти їх до урни відсканувати QR-код на пляшці (який видадуть у школі). Попередньо кожен заклад був зареєстрований на веб-сайті Greenbin.app та самостійно додав свої визначені «цілі-потреби» закладу (принтер, ламінатор, маршрутизатор, футбольні м’ячі, компас, карти світу, барометр, набори для бадмінтону та інше за бажанням). Щоб отримати щось із переліку, необхідно зібрати певну кількість балів. Кожна дитина отримує бали залежно від того, скільки пляшок вона принесла до урни.
Активація балів здійснюється тільки після вилучення КП «Чортківський ККП» якісно та правильно підготовленої сировини. Таким чином, в ліцеї №5 лише за перші 3 тижні було зібрано 1100 пляшок (а це 45 кг пластику) і досягнуто своєї першої цілі – отримано ламінатор! Варто зазначити, що дуже активну участь у залученні учнів до процесу використання застосунку в ліцеї №5 взяв безпосередньо вчитель інформатики – Тарас Добровольський, розповіли
у пресслужбі громади.
Станом на сьогодні маємо наступну інформацію по зібраному пластику у закладах освіти:
Чортківський ліцей №1 ім. М. Шашкевича – 857 пляшок (35 кг);
Чортківська гімназія №2 – 270 пляшок (10,5 кг);
Чортківський ліцей №5 – 1927 пляшок (79 кг);
Горішньовигнанська гімназія – 444 пляшки (17 кг).
Приємно констатувати, що школярі з азартом підійшли до нашої акції. Вони розуміють, що роблячи корисну справу для екології громади, можна отримати цінні речі для школи та навчального процесу.
Зауважимо, що мобільний застосунок продовжує вдосконалюватись та розширювати свої можливості (планується ввести розділ для потреб на ЗСУ, обмін балів на знижки на сервіси та товари локальних компаній та інше), йдеться у повідомленні.
Реалізація пілотного проекту стала можливою завдяки співпраці енергоменеджери міської ради Яни Бондаренко, директора КП АМЕР Чортківcької громади
Олександра Карпенка, а також керівника стартапу Дмитра Кухарева, який доклав чимало зусиль, часу на навчання та індивідуальний супровід кожного закладу.