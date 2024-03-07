Перші в країні: у Чортківській громаді впроваджують цифровізацію відходів

Як працює цей проект? Потрібно зареєструватися у застосунку Greenbin.app на смартфоні, принести чисті та сухі пластикові пляшки, та перед тим як покласти їх до урни відсканувати QR-код на пляшці (який видадуть у школі). Попередньо кожен заклад був зареєстрований на веб-сайті Greenbin.app та самостійно додав свої визначені «цілі-потреби» закладу (принтер, ламінатор, маршрутизатор, футбольні м’ячі, компас, карти світу, барометр, набори для бадмінтону та інше за бажанням). Щоб отримати щось із переліку, необхідно зібрати певну кількість балів. Кожна дитина отримує бали залежно від того, скільки пляшок вона принесла до урни.