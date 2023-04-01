Любите слухати музику, відволіктись від проблем, занурившись у світ музики? А як часто вас повертали в реальність дроти від навушників, які заплутувалися в одяг чи переламувалися і один із навушників припинив виконувати свою функцію? Найкращим вирішенням цих проблем є бездротові навушники . Чому? Наша стаття розповість про всі переваги та недоліки бездротових навушників.

Види навушників

Всі навушники поділяються на два види:

Універсальні. Бувають вертикальними, накладними та повнорозмірними. З мікрофоном. Мікрофон може бути вбудований у навушники або на міні-штанзі.

Перед тим, як придбати бездротові навушники, подумайте, де ви будете ними користуватися. Для людей, які звикли проводити тренування у спортзалі чи на свіжому повітрі підійдуть навушники внутрішньоканальні або з накладним шийним ободом. Любителі ігор, які з головою занурюються зі світ ігор і спілкуються з іншими гравцями, оцінять повнорозмірні навушники.

Переваги бездротових навушників

Крім того, що бездротові навушники не мають дроту, вони мають безліч інших переваг:

Привабливі зовнішній вигляд.

Відсутність дроту дає свободу дій.

Термін експлуатації навушників збільшується щонайменше вдвічі, оскільки виключається можливість переломів дроту.

Для заряду футляра для навушників самі навушники не обов’язково повинні знаходитися там.

Відстань між навушниками та пристроєм може бути різною, від 10 до 150 метрів.

Сучасні види навушників можуть приймати картку пам’яті, що дозволяє прослуховувати музику без використання смартфона та заощаджувати заряд телефону.

Недоліки бездротових навушників

Не дивлячись на масу переваг, навушники без проводів, як і будь-які інші пристрої, мають свої недоліки:

Бездротові навушники вимагають заряджання, оскільки можуть працювати від 6 до 25 годин, залежно від моделі.

Підключення навушників відбувається через bluetooth. Пристрої, в яких немає Bluetooth, не можуть підключити бездротові навушники.

Якщо порівняти всі переваги та недоліки бездротових навушників, слід простий та однозначний висновок, що плюси даного пристрою перевищують його недоліки.