Перестало битися серце ще одного воїна з Тернопільщини

Знову гірка звістка сколихнула Тернопільщину, помер захисник із села Скородинці Петро Іванович Каськів, 1973 року народження.

Трагічну звістку повідомили у Чортківській міській раді.

Солдат Петро Каськів був стрільцем стрілецького відділення. Він став на захист України у квітні 2024 року, сумлінно і безстрашно виконував покладені бойові завдання. Та війна здоров’я не додає. Чоловік захворів, мав важку форму пневмонії. Лікарі боролися за життя захисника, але врятувати не змогли. 12 травня серце Петра Каськіва перестало битися у військово-медичному клінічному центрі у Харкові.

Трагедія сім’ї Каськів – подвійна. Брат загиблого – Володимир Каськів (1974 р. н.) також боронив Україну. З 1 серпня 2024 року вважається зниклим безвісти поблизу населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна і світла пам’ять захиснику…