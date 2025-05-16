Повідомили про загибель 53-річного захисника з Тернополя

Підтвердився факт загибелі захисника з Тернополя Тараса Малюка. Чоловік вважався зниклим безвісти ще з 10 червня 2024 року.

Про загибель бійця повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш захисник Малюк Тарас Орестович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 53-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області, – ідеться у дописі очільника Тернопільської громади. – Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя. Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!”.