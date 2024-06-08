Пересісти на електромобіль – економити гроші і нерви

Економія вражаюча – якщо на бензині 100 кілометрів вартує десь 500 гривень, то на електриці – 50. Так, принаймні, стверджують бувалі водії, які пересіли на електромобілі. Плюс – найменша шкода для довкілля. Звісно, з перебоями електрики для таких авто з’явилися нові випробування, адже «заправити» можна не завжди і не скрізь.

«Бензинові» автівки — все ще в лідерах

Попри війну та скрутну ситуацію в економіці від початку 2024 року в Україні зростає попит на легкові автівки. Найбільший стрибок зафіксовано у лютому: продажі нових авто зросли на понад 50%, порівняно з лютим 2023 року. Протягом весни зростання дещо сповільнилося, але тенденції позитивні, кажуть у Центрі громадського моніторингу та контролю.

Ринок нових автомобілів на початку 2024 року показав суттєве зростання відносно 2023 року. І хоча у квітні споживча активність дещо скоротилася, за місяць однаково було зареєстровано 5,7 тисяч нових автівок, що на 11% більше, ніж торік. З них близько половини — з бензиновим двигуном, свідчать дані Укравтопрому. «Бензинові» автівки лишаються найбільшим сегментом ринку нових легкових автомобілів, маючи частку в 46%. Найбільш популярною серед українців моделлю є кросовер Mazda CX5 — у квітні придбали 220 таких автівок. На другому місці — КIA Sportage (185 одиниць), на третьому — Toyota RAV-4 (174 одиниці). П’ятірку лідерів закривають Renault Duster (111 одиниць) та Hyundai Tucson (110 одиниць). Також у минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,9 тисяч гібридних легкових авто, що на 43% більше, ніж торік.

Ринок вживаних авто: німецькі машини — поза конкуренцією

Також в Україні зростає і ринок вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Впродовж квітня таких було зареєстровано понад 19,8 тисяч. Це на 30% більше, аніж у квітні 2023 року, але на 6% менше, ніж у березні 2024-го. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%, за ними йдуть дизельні (24%), електромобілі (17%), авто з ГБО (6%) та гібриди (5%). Щодо марок — лідером реєстрацій є Volkswagen Golf, яких завезено 1106 одиниць. На другому місці Renault Megane (916 одиниць), на третьому — Skoda Octavia (732 одиниць). Також в п’ятірці лідерів Volkswagen Passat (586 одиниць) та Volkswagen Tiguan (511 одиниць).

Електроавто захоплюють дороги

У квітні також суттєво зросли продажі автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (електрокарів) — було зареєстровано 4,2 тисячі, і це вдвічі більше, аніж протягом квітня минулого року. Щоправда, більшість електрокарів — вживані, відсоток нових — лише 17%. За даними Укравтопрому, основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4141 (нових — – 707, уживаних — 3434). Найпопулярніші нові моделі електрокарів — Volkswagen iD.4 (141 автівка), Honda M-NV (72 автівки), NISSAN Ariya (68 автівок), BYD Song Plus (49 автівок) та MG 4 (39 автівок). У сегменті вживаних електрокарів лідерство утримують NISSAN Leaf (497 одиниць), TESLA Model 3 (414 одиниць), TESLA Model Y (343 одиниці), VOLKSWAGEN е-Golf (253 одиниці) та HYUNDAI Kona (205 одиниць).

Як зазначає «Інститут досліджень авторинку», ціни на вживані автомобілі протягом 2023 року залишалися стабільними з незначним зниженням на 1,6%. Утім, у 2024 році вони можуть впасти. Ключова причина — падіння цін на автівки в Європі внаслідок збільшення купівельної спроможності громадян та збільшення виробництва. Це, в свою чергу, позитивно впливатиме і на ціни автівок в Україні.