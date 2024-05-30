Перерахунок пенсій з 1 червня: хто залишиться без доплат

Перерахунок пенсій в Україні відбудеться з 1 червня, але не всі громадяни зможуть розраховувати на доплати.

Про це інформує видання “На Пенсії”.

У Пенсійному фонді пояснили, що перерахунок буде проведено заднім числом. Ті з пенсіонерів, які виконали у квітні певні умови, можуть розраховувати на доплату майже 1000 гривень.

Цю доплату отримають такі категорії пенсіонерів:

ті, хто отримує пенсію на суму 5842 гривень;

ті, хто має при виході на пенсію 35 років стажу;

ті, хто продовжив працювати після призначення пенсії;

ті, хто отримав за цей час не менше ніж 24 місяці додаткового стажу.

Якщо людина має 35 років стажу, то після перерахунку щоденна надбавка до пенсії буде 333 гривні. Але оскільки перерахунок буде здійснено із запізненням, у червні будуть виплачені додаткові кошти за квітень та травень.