Перерахунок пенсій з 1 червня: хто залишиться без доплат

Перерахунок пенсій в Україні відбудеться з 1 червня, але не всі громадяни зможуть розраховувати на доплати.
Про це інформує видання “На Пенсії”.
У Пенсійному фонді пояснили, що перерахунок буде проведено заднім числом. Ті з пенсіонерів, які виконали у квітні певні умови, можуть розраховувати на доплату майже 1000 гривень.
Цю доплату отримають такі категорії пенсіонерів:
Якщо людина має 35 років стажу, то після перерахунку щоденна надбавка до пенсії буде 333 гривні. Але оскільки перерахунок буде здійснено із запізненням, у червні будуть виплачені додаткові кошти за квітень та травень.
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