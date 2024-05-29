Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло

Українцям готують чергове підвищення тарифів на світло.

Коли буде рішення та яка причина

Про те, що доведеться підняти тарифи на світло для населення, говорять кілька тижнів. Причини – критична ситуація після російських ударів по об’єктах енергетики, дефіцит в енергосистемі та підготовка до наступного осінньо-зимового періоду.

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, через масовані атаки з 22 березня Україна втратила понад 8 ГВт потужностей. Це величезний дефіцит і стабільність енергосистеми вдається підтримати завдяки «нелюдським зусиллям».

Підготовка до опалювального сезону – ще один великий виклик. В уряді прораховують, на які ресурси можуть покластися, і вже зрозуміло, що без підвищення тарифу для населення не обійтися, додала вона.

Жодна країна не стикалася з такими атаками, а українська енергосистема є єдиною у світі, яка витримала подібний шквал обстрілів, пояснює віцепрезидент Energy Club Максим Білявський. Однак втрати генеруючих потужностей відчутні, особливо в тепловій генерації.

«Примітно, що підвищення тарифу, яке було в 2023 році, дало змогу додати енергосистемі 3 ГВт, які дали нам можливість безпечно пройти минулий опалювальний сезон», – розповів він РБК-Україна.

Днями міністр енергетики Герман Галущенко оголосив, що нове підвищення тарифів на світло буде точно.

«Це питання на розгляді, ми проводимо остаточні розрахунки. Рішення буде ухвалено найближчого тижня, тобто до кінця травня», – заявив він на годині питань до уряду у Верховній Раді.

Зазначимо, минулого тижня профільний регулятор НКРЕКП підвищив максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Нові ціни почнуть діяти з 1 червня 2024 року.

На скільки можуть підняти тариф на світло

За даними РБК-Україна, остаточного рішення про новий тариф ще немає, але обговорювалася стеля на рівні 3,96 гривень за кВт*год. Також повідомлялося про можливе підвищення у межах 3,5-4 гривень.

Тариф для населення затверджує Кабінет Міністрів за поданням НКРЕКП. Відповідно, урядове рішення очікується найближчими днями.

Зростання може відбутися з 1 червня або з 1 липня. Дата, за інформацією джерел РБК-Україна, ще не визначена. Офіційно про неї поки теж не повідомляли. Але, очевидно, що це буде не останній етап.

«Складно сказати, яким буде новий тариф, але зрозуміло, що він буде значно нижчим за ринковий рівень. Крім того, малозабезпечені домогосподарства продовжуватимуть отримувати субсидії», – каже Білявський.

На сьогодні діє тариф 2,64 гривні за кВт*год. Він не покриває навіть витрати на передачу, розподіл та постачання (в середньому 2,88 гривень за кВт*год). Тобто побутові споживачі одержують електроенергію як товар безкоштовно, пояснює експерт. А ринкова ціна набагато вища.

До 1 червня 2023 року, коли з’явився єдиний тариф 2,64 гривні, діяв диференційований підхід. Ті, хто споживав до 250 кВт*год на місяць, платили 1,44 гривень за кіловат, за більшого споживання тариф становив 1,68 гривень за кіловат.

За словами міністра Галущенка, в Україні повертаються до схожого підходу.

«Не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший. Буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії», – наголосив він.

Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко вважає, що тариф розділять на до та понад 100 кіловат на місяць.

«Найімовірніше, що на перші 100 кВт*год залишиться 2,64 гривень. На все, що понад 100 кВт*год на місяць, думаю, піднімуть до 4,8 гривень», – розповів він у розмові з РБК-Україна.

На думку Білявського, тим, хто споживає понад 250 кВт, є сенс встановити ринковий рівень. А вирівнювати тариф для домогосподарств треба послідовно. Наприклад, у кілька черг протягом 18 місяців.

Яка ринкова ціна та чому тариф може зрости ще більше

Зазначимо, ще минулого року Нацкомісія (НКРЕКП) пропонувала підвищити тариф у два етапи. На першому – до 2,88 гривень, на другому – до 5,5 гривень за кіловат. Тоді в уряді вирішили зупинитися на тарифі 2,64 гривні, який мінімально дозволяв зберегти енергосистему в умовах 2023-го. Але стало зрозуміло, що ціни на електроенергію наближатимуться до ринкових.

Середня ціна у травні у комерційному сегменті становить близько 4 гривень за кВт*год. Якщо додати витрати на передачу, розподіл та доставку, виходить близько 7,5 гривень у середньому по Україні, пояснює Омельченко. Це і є комерційний тариф з урахуванням усіх факторів.

«Але ніхто не ризикне піднімати до такої величини. По-перше, з політичних причин, по-друге, через те, що багатьом буде складно його оплачувати. Тому, мабуть, зупиняться на серединному варіанті», – вважає експерт.

Хоча не виключено подальше підвищення у кілька етапів. Але головним принципом має бути, щоб ті, хто може заплатити, платили, а хто ні – отримували субсидії. Тому що при зростанні тарифів збільшуються податкові надходження. І відповідно зростає можливість компенсацій малозабезпеченим категоріям, додав він.

Зазначимо, тарифи в Україні – найнижчі в Європі. У перерахунку на євро це близько 0,06 євро за кВт*год. Підвищення до умовних 5 гривень означатиме 0,11 євро за кіловат. Майже стільки платять у Сербії, Албанії та Угорщині. Трохи більше у Молдові та Хорватії, удвічі вище у Норвегії, Румунії, Польщі та більшості країн Євросоюзу. Лідери – Італія, Кіпр, Бельгія, Ірландія та Німеччина. В останній платять по 0,40 євро за кіловат.