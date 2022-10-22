Ощадбанк без попередження стягнув кошти за страховий поліс з пенсіонера. Інші клієнти Ощадбанку також скаржаться на стягування коштів за страховку без пояснень у відділенні міста.

Про це повідомив клієнт Ощадбанку у розділі відгуків на спеціалізованому сайті Мінфін.

Так, клієнт розповів, що отримував пенсію у банку Слов’янську, а з нього “взяли гроші за страховку і навіть нічого не пояснили”. Про це він вже довідався вдома, коли подивився квитанцію.

За словами пенсіонера, з нього зняли 69 гривень, що є значною сумою для нього, особливо у період війни.

Що відповіли працівники банку

У банку пояснили, що під час звернення у відділення, працівники справді можуть запропонувати оформити страховку, але клієнт сам має вирішити потрібна вона йому чи ні.

“При зверненні у відділення банку працівники дійсно можуть запропонувати вам оформити страховий поліс, та ви самостійно обираєте чи бажаєте відкривати страховку чи ні. Дозвольте перепросити Вас за завдані незручності. Обов’язково проведемо роботу із працівниками відділення, для того щоб в майбутньому не виникало таких ситуацій”, – відповіли в Ощадбанку.

Скрин: Мінфін

Подібні випадки не рідкість

Це вже не перший випадок, коли Ощадбанк стягує гроші з клієнтів “ні за що”. Раніше під час зняття пенсійних виплат в касі банку, працівники Ощадбанку стягнули із клієнта 150 грн страховки.

Так, при знятті готівки більше 4 000 грн в касі банку, з пенсіонера, який довгий час не міг отримати свою пенсію через те, що банк не працював, зняли 150 грн, сказавши, що це гроші за страхування на зняття коштів. Що цікаво, цей інцидент також стався у Слов’янську.

Також на адресу Ощадбанку надійшло кілька скарг від користувачів мобільного додатку. Люди запевняють, що нікому не передавали особисті дані для входу у застосунок, але кошти з карти були відправлені сторонній особі.