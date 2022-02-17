Нещодавно владика Димитрій Григорак, ЧСВВ – єпарх Бучацький відвідав с. Великі Чорнокінці, Пробіжнянського деканату, що на Чортківщині, де у храмі Покрови Пресвятої Богородиці звершив Божественну Літургію та освятив престол. Його високопреосвященству співслужили запрошене духовенство.

Церкву Покрови Пресвятої Богородиці спорудили у 1996 р. і це вже четвертий храм за історію села. Перша (1720 р.) дерев’яна церква Святого Юрія згоріла на Йордан.

13 лютого архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк із пастирським візитом відвідав села Голошинці та Козярі в Підволочиському деканаті.

На парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Голошинці митрополита зустріли парафіяни із привітальним словом і колядою. Відтак кир Василій відслужив молебень до Пресвятої Богородиці, освятив стрітенські свічки і закликав вірних молитися за мир в нашій державі. За участю братів-семінаристів відбувався духовний концерт.

На парафії великомученика Димитрія села Козярі з вітальним словом митрополита зустрів Підволочиський декан о. Михайло Валійон. Опісля відбулася Божественна Літургія. У своїй проповіді митрополит говорив про значимість постаті Патріарха Йосипа Сліпого. Після освячення стрітенських свічок парафіяни вийшли на вулицю, щоб помолитися та вшанувати пам’ять жертводавця Богдана Булеми, який жив в Канаді і став фундатором храму.

До речі, Богдан Булема не тільки дав кошти на спорудження нового храму, який спорудили у 2004 р., а й робив пожертви на збереження старої дерев’яної церкви, яку звели ще у 1645 році. Фундатор похований на церковному подвір’ї.

Василь СЕНТИК